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В Угорщині скасували блокування українських медіа, яке запровадив уряд Орбана

Угорщина переглянула політику обмежень і розрізнення пропагандистських та незалежних медіа.

В Угорщині скасували блокування українських медіа, яке запровадив уряд Орбана
Прапори України, ЄС та Угорщини
Фото: телеграм Олексія Кулеби

В Угорщині ухвалили рішення про скасування заборони на низку українських медіа, яка була запроваджена раніше урядом Віктора Орбана.

Про це повідомив міністр соціальних відносин і культури Угорщини Золтан Тарр.

За його словами, рішення про розблокування було ухвалене у співпраці з Міністерством закордонних справ Угорщини та стало результатом домовленостей щодо перегляду обмежень, які діяли з 2025 року.

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У 2025 році уряд Угорщини на чолі з Віктором Орбаном заблокував низку українських медіаресурсів у відповідь на дії України щодо обмеження доступу до окремих угорських видань, які порушували поширювали російську пропаганду і кремлівські наративи.

"Разом із Міністерством закордонних справ ми скасували заборону на українські видання, які раніше були заблоковані партією "Фідес". У 2025 році "Фідес" самовільно заборонила низку українських газет в Угорщині у відповідь на те, що Україна заблокувала ті угорські видання, які не дотримувалися журналістської етики та натомість поширювали російську пропаганду і наративи про третю світову війну. Не можна змішувати медіа, які поширюють російську пропаганду, з реальною незалежною пресою – ні в межах Угорщини, ні на міжнародному рівні", – ідеться у заяві,

Також наголошується, що рішення має на меті покращення добросусідських відносин між країнами та забезпечення доступу до інформації для української меншини в Угорщині та українських переселенців.

Окремо зазначається, що угорська сторона обговорювала це питання з представницею української національної меншини Ліліаною Грексою, яка наголосила на важливості доступу до новин рідною мовою для української громади в Угорщині.

  • У 2025 році Україна заблокувала доступ до угорських медіа-ресурсів Origo та Demokrata, звинувативши їх у поширенні російської пропаганди. За даними Служби безпеки України, ці сайти поширювали фейки про "успіхи" армії РФ; звинувачували Україну в "терористичних діях", пропагували теорії змови, зокрема щодо діяльності фондів Сороса тощо.
  • Уряд Орбана заборонив в Угорщині низку українських видань, в тому числі LB.ua. Це пояснили "відповіддю" на те, що Україна заблокувала угорські проросійські ресурси Origo та Demokrata. 
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