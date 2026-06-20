Трамп презентував модифікований літак з Катару, який навзав "летючим Білим домом"

На те, щоб привести до ладу подарунок від еміра, пішло близько 400 мільйонів доларів.

Президент США Дональд Трамп взяв участь у заході для преси, під час якого було презентовано оновлений та модифікований літак Boeing 747-8, отриманий главою держави у подарунок від Катару.

Як пише BBC, Трамп похвалився, що "джамбо джет" перетворили на справжній "летючий Білий дім" на раніше небаченому рівні комфорту. Спеціалісти з безпеки додали до літака усе необхідне оснащення та впевненилися, що повітряне судно, яке раніше належало монаршій родині Катару, не становить для президента США жодної загрози.

Перед тим, як Трамп почне подорожувати новим літаком, залишилося провести низку тестових польотів. Новий "джамбо джет" замінить один з двох лайнерів Air Force One, який був в експлуатації з 1990 року.

Згідно з федеральними законами, президенту США заборонено приймати подарунки вартістю більше 480 доларів. Попри це, Білий дім наполягає, що передача Катаром літака республіканцю була цілком легальною, а після завершення президентства Трампа повітряне судно буде передано у власність заснованій главою держави бібліотеці.