Ізраїль заявив про враження 80 цілей в Лівані

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу виступає на пресконференції в Єрусалимі, 21 травня 2025 року

Ізраїльські військові сьогодні заявили про враження щонайменше 80 цілей "Хезболли" на півдні Лівану. Це командні центри, терористи і пускові позиції, пише з посиланням на Ізраїльські збройні сили CBS News.

Там додали, що десятки бойовиків угруповання загинули в ударах. Ізраїль назвав ці атаки відповіддю на порушення режиму припинення вогню.

Ліванське державне Національне новинне агентство повідомило, що внаслідок нічних атак загинули не менше 18 людей.

Реклама

Іранська Верховна рада національної безпеки заявила, що не довіряє США, з якими Іран намагається укласти повноцінну угоду про мир. А прем'єр Ізраїль тим часом сказав, що "Хезболла" платитиме "високу ціну" за смерть чотирьох військових.

"Мої інструкції чіткі: Ізраїль не потерпить нападів на наших солдатів чи нашу територію, і він стягне дуже високу ціну з «Хезболли» за ці напади", – сказав він.

Спроби досягнути мирної домовленості між США та Іраном

Цього місяця США заявили про досягнення домовленості з Іраном про взаєморозуміння. Передбачалося, що угоду підпишуть у Швейцарії, і що після цього сторони матимуть 60 днів для напрацювання остаточної угоди, яка б поклала край конфлікту. Однак днями Трамп дистанційно підписав договір з Версальського палацу у Франції. Від Ірану підпис ставив президент Масуд Пезешкіян, хоча правителем Ірану є верховний лідер. Підписання угоди між Іраном і США у Швейцарії, заплановане на п'ятницю, скасували.

Трамп чітко дав зрозуміти, що якщо умови меморандуму його не влаштують, що США продовжать удари по Ірану.

Верховний лідер Ірану аятола Моджтаба Хаменеї заявив, що схвалив меморандум про взаєморозуміння, хоча він містить суперечливі положення.

Перед скасуванням переговорів напівофіційне іранське інформаційне агентство Tasnim повідомило, що іранські переговірники повинні побачити ознаки виконання тимчасової угоди з боку США, перш ніж зможуть розпочатися наступні раунди мирних переговорів, і що немає підтвердження того, що їхня делегація поїде до Женеви.

Ізраїль, який не брав участі в мирних переговорах і дистанціювався від угоди між США та Іраном, продовжив бойові дії в Лівані та рано вранці в п'ятницю завдав нових авіаударів, звинувативши "Хезболлу" в порушенні режиму припинення вогню.

У п'ятницю "Хезболла" заявила, що її бійці знищили три ізраїльські танки на півдні країни, і що зіткнення "тривають". Ізраїль не підтвердив, що його танки були уражені.