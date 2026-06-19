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Le Figaro: у Франції викрили ймовірного агента РФ на заводі, що постачає дрони Україні

За два дні до затримання невідомі намагалися атакувати завод коктейлями Молотова.

Le Figaro: у Франції викрили ймовірного агента РФ на заводі, що постачає дрони Україні
Фото: x.com/Prefet86

У Франції затримали 48-річного громадянина Білорусі, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії. Чоловік знімав на відео прототип безпілотника підприємства, яке постачає дрони французькій та українській арміям.

Про це повідомляє Le Figaro з посиланням на прокуратуру Парижа.

Як зазначають у прокуратурі, підозрюваного викрили під час зйомки прототипу безпілотника на території компанії, що співпрацює з військовими Франції та України. Під час розслідування співробітники Генерального директорату внутрішньої безпеки Франції (DGSI) встановили, що чоловік нібито передав відеозапис контакту в Росії.

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Затримання відбулося 3 червня. Вже 5 червня прокуратура Парижа відкрила судове розслідування за фактами можливого посягання на основоположні інтереси держави. Справу передали слідчому судді.

Чоловіку звинувачують у передачі інформації іноземній державі та участі у злочинній змові. За французьким законодавством за такі дії може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

За інформацією джерел, близьких до слідства, об'єктом інтересу підозрюваного був завод компанії Delair у місті Лабеж поблизу Тулузи. Підприємство спеціалізується на виробництві безпілотників для оборонного сектору.

Також повідомляється, що за два дні до затримання невідомі намагалися атакувати завод коктейлями Молотова, однак запалювальні суміші не вибухнули. Наразі правоохоронці перевіряють можливий зв’язок між цими подіями.

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