ЦПД: Москва активізувала погрози на адресу союзників України

Риторика посилилася після чергового засідання “Рамштайну”, нових санкцій ЄС та успішних ударів по нафтопереробній інфраструктурі у Москві.

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Російський режим активізував погрози на адресу союзників України після чергового засідання “Рамштайну”, нових санкцій ЄС та успішних ударів по нафтопереробній інфраструктурі у Москві.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

За підсумками засідання Європейської ради у Брюсселі ухвалено політичне рішення про продовження секторальних санкцій проти Росії на один рік – хоча зазвичай Євросоюз переглядав санкційний режим кожних 6 місяців.

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Зокрема, офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова пообіцяла “жорстку і руйнівну відповідь” на “будь-яку агресію НАТО проти регіонів Росії” та нові санкції Євросоюзу.

Керівник російського МЗС Сергій Лавров заявив, що “актуальна міжнародна ситуація несе ризики прямого зіткнення НАТО з Росією”, та традиційно звинуватив Захід у нібито підготовці до війни з РФ.

Він також цинічно заявив, що цілі “СВО” Москва воліла б досягти дипломатією, якій нібито заважає позиція ЄС.

“Повернення до погроз замість реальної дипломатії вчергове демонструє небажання Кремля вести переговори задля досягнення миру. Не маючи реальних військових чи економічних інструментів для зміни ситуації на свою користь, Москва традиційно вдається до єдиного доступного їй аргументу – залякування й шантажу”, – зазначили у ЦПД.