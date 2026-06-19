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Суд засудив до довічного вбивцю активіста Дем’яна Ганула в Одесі

Військовослужбовцю з Київщини було висунуто обвинувачення за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Суд засудив до довічного вбивцю активіста Дем’яна Ганула в Одесі
Дем’ян Ганул
Фото: slidstvo.info

Приморський районний суд міста Одеси визнав винним військовослужбовця з Київщини у вбивстві в Одесі активіста Дем’яна Ганула.

Про це повідомили у Національній поліції.

Вбивство активіста було скоєне 14 березня 2025 року в центрі Одеси. Зловмисник кілька разів вистрелив в жертву, а після того, як зробив “контрольний” постріл в голову, залишив місце злочину. 

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Для розслідування злочину створили спеціальну групу зі слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України та поліції Одещини. 

Завдяки злагодженим діям співробітників Національної поліції України та СБУ протягом декількох годин зловмисника було затримано. Ним виявився 46-річний військовослужбовець з Київщини. Фігуранту суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зловмисник отримав замовлення на вбивство активіста. За попередньо узгодженим планом він пішов у щорічну відпустку, орендував в Одесі дві квартири, незаконно придбав вогнепальну зброю, боєприпаси та ручні гранати, які зберігав у тимчасових помешканнях.

Оскільки виконати замовлення до завершення відпустки він не встиг, то своєчасно не повернувся до місця дислокації військової частини.

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Завершивши досудове розслідування та зібравши достатньо доказів, фігуранту було висунуто обвинувачення за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • п.п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 – умисне вбивство вчинене на замовлення та з корисливих мотивів;
  • ч. 1 ст. 263 – незаконне носіння, зберігання та придбання вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів без передбаченого законом дозволу;
  • ч. 5 ст. 407 – нез’явлення вчасно на службу без поважних причин в умовах воєнного стану.

Обвинувальний акт правоохоронці скерували до суду, який визнав обвинуваченого винним за всіма інкримінованими йому статтями та призначив йому найсуворіше покарання – довічне позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавлення військового звання.

Державне обвинувачення у суді підтримувала Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону, під процесуальним керівництвом якої тривало досудове розслідування.

  • Вирок суду першої інстанції наразі не набрав законної сили. Відповідно до чинного законодавства, сторони мають право подати апеляційну скаргу протягом 30 днів із дня його проголошення. До спливу цього строку або до ухвалення рішення судом апеляційної інстанції у разі оскарження вирок не підлягає виконанню.
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