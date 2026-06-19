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До 12 років заочно засуджено двох військових РФ, які згвалтували жінку на Донеччині

Вони застосовували до жінку фізичну силу та погрожували вбити її дітей.

До 12 років заочно засуджено двох військових РФ, які згвалтували жінку на Донеччині
За вироком суду насильники мають сплатити постраждалій по 500 тисяч грн.

До 12 років ув’язнення засуджено двох російських військових – уродженців Хабаровського краю й Іркутської області, які зґвалтували жінку на Донеччині, погрожуючи вбивством її дітей.  

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

У 2022 році під час повномасштабного наступу окупанти взяли під контроль одне з сіл на півночі області. 

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Прокурори довели, що у червні 27-річний старший водій й 29-річний водій-заправник в/ч 74854 вдерлися на подвір’я домоволодіння, в якому разом із чоловіком та двома дітьми 6 і 10 років мешкала місцева жителька. 

Озброєні нападники змусили жінку піти з ними до сусіднього домоволодіння. Опинившись в порожній оселі, вони, аби побороти опір потерпілої, вкололи їй невідому речовину. 

Надалі російські військові, застосовуючи фізичну силу та погрози вбивства її дітей, по черзі зґвалтували постраждалу. При цьому старший з окупантів душив її руками. Після скоєного вони залишили місце злочину.

Коли українські захисники звільнили населений пункт правоохоронці змогли ідентифікувати громадян РФ, які вчинили цей злочин. За публічного обвинувачення Донецької обласної прокуратури суд визнав їх винними у жорстокому поводженні з місцевим населенням, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України), та заочно засуджено до 12 років ув’язнення. 

Крім того, за вироком суду насильники мають сплатити постраждалій по 500 тисяч грн.

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