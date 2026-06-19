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Росія вдарила по двох цивільних суднах у Чорному морі. Є загиблий і поранені члени екіпажу

Кораблі йшли на вихід з портів Одеської області. 

Росія вдарила по двох цивільних суднах у Чорному морі. Є загиблий і поранені члени екіпажу
Олег Кіпер
Фото: interfax.com.ua

Увечері 18 червня Росія вдарила по двох іноземних цивільних суднах у Чорному морі, що йшли на вихід з портів під прапорами Панами і Сент-Кітс і Невіс. На кораблі під прапором Панами загинув член екіпажу, ще двоє поранені. На іншому поранень дістали троє моряків.

Судна відновили рух, портова інфраструктура працює з урахуванням безпекової ситуації. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. 

"Ці атаки – чергове свідчення терористичної суті ворога, який цілеспрямовано вбиває цивільних та ставить під загрозу продовольчу безпеку світу", – прокоментував він. 

Віцепрем'єр Олексій Кулеба повідомив, що один з поранених на судні під прапором Панами має тяжкі ушкодження. Він також уточнив, що атаку Росія провела дронами. 

  • У травні внаслідок атаки Росії постраждали два судна під прапорами Гвінеї-Бісау та Маршаллових островів. Одне з них належить Китаю. Внаслідок ударів на обох кораблях спалахнули пожежі. 
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