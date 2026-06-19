Росія вдарила по двох цивільних суднах у Чорному морі. Є загиблий і поранені члени екіпажу

Увечері 18 червня Росія вдарила по двох іноземних цивільних суднах у Чорному морі, що йшли на вихід з портів під прапорами Панами і Сент-Кітс і Невіс. На кораблі під прапором Панами загинув член екіпажу, ще двоє поранені. На іншому поранень дістали троє моряків.

Судна відновили рух, портова інфраструктура працює з урахуванням безпекової ситуації. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Ці атаки – чергове свідчення терористичної суті ворога, який цілеспрямовано вбиває цивільних та ставить під загрозу продовольчу безпеку світу", – прокоментував він.

Віцепрем'єр Олексій Кулеба повідомив, що один з поранених на судні під прапором Панами має тяжкі ушкодження. Він також уточнив, що атаку Росія провела дронами.