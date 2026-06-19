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На Сумщині внаслідок ударів РФ загинули дві людини

Ще дві людини поранені.

На Сумщині внаслідок ударів РФ загинули дві людини
Наслідки обстрілів РФ Сумської області

Двоє людей загинули, ще двоє постраждали через ворожі атаки у Сумській області.

Про це повідомили у Національній поліції.

У Сумській громаді внаслідок удару керованими авіаційними бомбами загинув 64-річний чоловік.

У Дубов’язівській громаді внаслідок ракетного удару загинула 78-річна жінка, також постраждала 63-річна жінка.

У Білопільській громаді внаслідок атаки БпЛА травмована 19-річна жінка.

За кожним фактом відкрито кримінальні провадження за ст. 438 КК України.

  • 17 грудня ворог за добу вбив 3 та поранив 7 мешканців Сумщини. Також зафіксовано руйнування та пошкодження приватних будинків, автомобілів та об’єктів цивільної інфраструктури.
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