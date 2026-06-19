На Сумщині внаслідок ударів РФ загинули дві людини

Ще дві людини поранені.

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Двоє людей загинули, ще двоє постраждали через ворожі атаки у Сумській області.

Про це повідомили у Національній поліції.

У Сумській громаді внаслідок удару керованими авіаційними бомбами загинув 64-річний чоловік.

У Дубов’язівській громаді внаслідок ракетного удару загинула 78-річна жінка, також постраждала 63-річна жінка.

У Білопільській громаді внаслідок атаки БпЛА травмована 19-річна жінка.

За кожним фактом відкрито кримінальні провадження за ст. 438 КК України.