На Сумщині внаслідок ударів РФ загинули дві людини

Двоє людей загинули, ще двоє постраждали через ворожі атаки у Сумській області.
Про це повідомили у Національній поліції.
У Сумській громаді внаслідок удару керованими авіаційними бомбами загинув 64-річний чоловік.
У Дубов’язівській громаді внаслідок ракетного удару загинула 78-річна жінка, також постраждала 63-річна жінка.
У Білопільській громаді внаслідок атаки БпЛА травмована 19-річна жінка.
За кожним фактом відкрито кримінальні провадження за ст. 438 КК України.
- 17 грудня ворог за добу вбив 3 та поранив 7 мешканців Сумщини. Також зафіксовано руйнування та пошкодження приватних будинків, автомобілів та об’єктів цивільної інфраструктури.