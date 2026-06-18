МЗС: ООН зафіксувала збільшення кількості воєнних злочинів Росії в Україні

У доповіді генсека ООН вказали на вбивства і каліцтва дітей, атаки на школи та лікарні, а також перешкоджання гуманітарному доступу.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на доповідь генсека ООН «Діти та збройні конфлікти» за 2025 рік, де зафіксовані масштабні воєнні злочини та грубі порушення прав дітей, скоєні окупаційними військами РФ на території України.

Як ідеться на сайті МЗС, в ООН зафіксували зростання кількості грубих порушень, вчинених окупантами, насамперед убивств і каліцтв дітей, атак на школи та лікарні, а також перешкоджання гуманітарному доступу.

«Верифіковані ООН факти убивств, скалічень, сексуального насильства щодо дітей, використання неповнолітніх як інформаторів, а також масовані удари по школах, лікарнях та об'єктах критичної енергетичної інфраструктури є прямим наслідком російської стратегії далекобійних атак на українські міста й села», - заявило відомство.

Реклама

МЗС наголосило, що наша держава «рішуче засуджує будь-які спроби Російської Федерації змінити громадянство, правовий статус чи сімейні зв'язки примусово депортованих і переміщених українських дітей, включаючи немовлят, народжених в умовах тимчасової окупації, та наголошує, що місцезнаходження багатьох із них досі залишається невідомим».

Також міністерство привітало рішення генсека ООН включити збройні сили РФ і підконтрольні їм збройні формування до списку злісних порушників за вбивства і каліцтва дітей, а також удари по школах і лікарнях в Україні.

«Сьогодні Російська Федерація одночасно перебуває у списках порушників у межах двох ключових механізмів ООН – мандату щодо дітей і збройних конфліктів та мандату щодо сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом. Така ситуація не може залишатися без практичних наслідків. Україна послідовно виступає за недопущення держави-порушника до участі в операціях ООН з підтримання миру та розраховує на конкретні кроки усіх причетних сторін в цьому напрямку», - підкреслило МЗС.

Відомство закликало генсека ООН зробити все, аби резолюцію втілити в життя і задіяти всі міжнародні інструменти для захисту прав українських дітей, встановлення їхнього місцезнаходження та безпечного повернення на батьківщину.