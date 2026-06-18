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Свириденко: В Україні найкращі вчені отримуватимуть по 10 тисяч гривень стипендії

Державну допомогу отримають перші 2 650 вчених.

Свириденко: В Україні найкращі вчені отримуватимуть по 10 тисяч гривень стипендії
прем'єр-міністерка Юлія Свириденко
Фото: тг-канал прем'єр-міністерка Юлія Свириденко

Уряд запроваджує модель щомісячних державних стипендій для підтримки українських науковців. 

На початковому етапі у цьому році на цю програму вже передбачили понад 190 мільйонів гривень, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Державну допомогу отримають перші 2 650 найкращих вчених. Розмір щомісячної виплати становитиме 10 000 гривень, а призначатимуть її терміном на два роки.

Свириденко додала, що стипендіатів обиратимуть за підсумками рейтингу в Національній системі дослідників, яка вже розпочала прийом заявок і верифікацію даних. Українські вчені можуть добровільно внести туди підтверджену інформацію про свої наукові результати.

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