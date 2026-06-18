Свириденко: В Україні найкращі вчені отримуватимуть по 10 тисяч гривень стипендії

Уряд запроваджує модель щомісячних державних стипендій для підтримки українських науковців.

На початковому етапі у цьому році на цю програму вже передбачили понад 190 мільйонів гривень, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Державну допомогу отримають перші 2 650 найкращих вчених. Розмір щомісячної виплати становитиме 10 000 гривень, а призначатимуть її терміном на два роки.

Свириденко додала, що стипендіатів обиратимуть за підсумками рейтингу в Національній системі дослідників, яка вже розпочала прийом заявок і верифікацію даних. Українські вчені можуть добровільно внести туди підтверджену інформацію про свої наукові результати.