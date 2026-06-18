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​Генштаб ЗСУ: На Покровському і Лиманському напрямках зафіксували по 11 атак росіян

На Костянтинівському відбивали дев’ять атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Костянтинівка, Іллінівка.

​Генштаб ЗСУ: На Покровському і Лиманському напрямках зафіксували по 11 атак росіян
українські бійці
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Станом на 16:00 18 червня росіяни 55 разів атакували позиції Сил оборони.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

На Сумщині від артобстрілів росіян постраждали населені пункти Нескучне, Рогізне, Кореньок, Сопич, Яструбщина, Уланове, Товстодубове, Рижівка, Волфине, Нескучне, бруски; на Чернігівщині – Товстодубове та Суми.

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На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби загарбники один раз атакували позиції наших воїнів, здійснили 47 обстрілів, зокрема, шість — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському росіяни двічі намагалися прорвати оборону в районі Лиману та у бік Ізбицького. Один бій триває.

На Куп’янському наші оборонці зупинили дві спроби ворога просунутися вперед у бік Радьківки та Колісниківки.

На Лиманському українські воїни відбивали 11 спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Шийківка, Ставки, Дробишеве, Лиман та у районах населених пунктів Новоселівка, Дерилове, Зарічне, Ямпіль. 

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупиняли п’ять спроб загарбників йти вперед у бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука та в районі Закітного й Калеників. Одне боєзіткнення досі триває.

На Краматорському російські загарбники здійснили одну атаку в бік Малинівки.

На Костянтинівському наші захисники відбивали дев’ять атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Костянтинівка, Іллінівка. Одне боєзіткнення наразі триває.

На Покровському напрямку окупанти 11 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Шевченко, Сергіївка. Один бій досі триває.

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На Олександрівському противник один раз атакував у бік Олександрограда.

На Гуляйпільському Сили оборони успішно відбивали дев’ять ворожих атак у бік населених пунктів Добропілля, Гуляйпільське, Гірке, два боєзіткнення досі тривають.

На Оріхівському наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у районі Степногірська. 

На Придніпровському ворог наступальних дій не проводив.

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