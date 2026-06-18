Досі не відновили дах будинку на Березняках, пошкоджений ударом дрона в березні 2025 року

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Будинок на вулиці Тичини в Києві, який постраждав під час атаки 23 березня

Дах будинку на вулиці Тичини, 3 у Києві, пошкоджений ударом дрона в березні 2025 року, досі не відновили.

Про це заявив під час сесії Київради депутат Андрій Странніков, повідомляє кореспондент LB.ua.

Дах будинку досі перебуває під тимчасовим накриттям. Туди потрапляють опади, руйнуючи його зсередини.

Він попросив київського міського голову Віталія Кличка дати протокольне доручення щодо ремонту будинку.