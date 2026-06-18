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Досі не відновили дах будинку на Березняках, пошкоджений ударом дрона в березні 2025 року

Дах будинку досі перебуває під тимчасовим накриттям.

Досі не відновили дах будинку на Березняках, пошкоджений ударом дрона в березні 2025 року
Будинок на вулиці Тичини в Києві, який постраждав під час атаки 23 березня
Фото: Леся Падалка

Дах будинку на вулиці Тичини, 3 у Києві, пошкоджений ударом дрона в березні 2025 року, досі не відновили.

Про це заявив під час сесії Київради депутат Андрій Странніков, повідомляє кореспондент LB.ua.

Дах будинку досі перебуває під тимчасовим накриттям. Туди потрапляють опади, руйнуючи його зсередини. 

Він попросив київського міського голову Віталія Кличка дати протокольне доручення щодо ремонту будинку.

  • Странніков у квітні звернув увагу на проблему пошкодженого будинку – незакриту покрівлю після влучання, внаслідок чого будинок заливало 3 дні водою під час злив.
  • Над квартирою на останньому поверсі, де живцем згоріла літня жінка внаслідок пожежі від падіння уламків, зараз зроблено конструкцію з балок і плівки, які захищають від вітру і протікання. На даху також тепер є навіс над місцем влучання
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