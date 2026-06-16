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Кличко: Київ планує отримати близько 200 МВт додаткової когенераційної потужності до зими

На одному з об’єктів критичної інфраструктури нещодавно встановили чотири когенераційні установки потужністю по 4,5 МВт кожна.

Кличко: Київ планує отримати близько 200 МВт додаткової когенераційної потужності до зими
Віталій Кличко
Фото: Телеграм / Віталій Кличко

Київ продовжує підготовку до наступної зими та реалізацію Комплексного плану стійкості міста, який Київрада ухвалила в березні. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, на одному з об’єктів критичної інфраструктури нещодавно встановили чотири когенераційні установки потужністю по 4,5 МВт кожна. Їхня загальна потужність становить 18 МВт. Обладнання вже працює та видає електроенергію в єдину енергосистему України. Паралельно на об’єкті завершують будівництво захисту другого рівня.

Кличко повідомив, що в Києві вже завершили будівництво нових об’єктів розподіленої когенерації потужністю близько 60 МВт. Ще понад 100 МВт потужності перебувають у роботі. Загалом цього року столиця має отримати близько 200 МВт додаткової когенераційної потужності.

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Також у місті встановили три дизель-генераторні установки потужністю понад 15 МВт. Вони мають забезпечити безперебійне живлення об’єктів водопостачання. Загалом у 2026 році Київ планує створити близько 40 МВт резерву для систем водозабезпечення.

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За словами мера, Комплексний план стійкості охоплює майже 200 проєктів і заходів. Серед них — інженерно-технічний захист, відновлення об’єктів після російських атак минулої зими, розвиток розподіленої електричної та теплової генерації, резервних систем водо- і теплопостачання, сонячна генерація в закладах освіти, енергостійкість житлових будинків, капремонт електрощитових, а також заходи для медичних і соціальних установ.

Кличко зазначив, що Київ має домовленість з урядом щодо пріоритетності заходів з енергостійкості. Їхня реалізація коштуватиме близько 30 млрд грн. Фінансування, за словами мера, має здійснюватися у пропорції 50/50 — містом і державою.

«Столиця робить великий крок і шукає всі можливості, щоб забезпечити кошти для заходів плану стійкості. Очікуємо паритетної позиції з боку держави та її фінансової участі», — заявив Кличко.

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