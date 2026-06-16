Як тільки водій виїхав з дворів на трасу – почав розганяти машину, розповіжає єдина людина, що була тоді в машині.

Юлія Волковська, яка була пасажиркою авто, яке спричинило ДТП на переході в Києві і чотири смерті, розповіла про цю поїздку.

Юлія викликала таксі через додаток. Приїхав Павло Плешивцев. У коментарі ТСН пасажирка пригадує, що він був веселим, жартував. Вона сіла на заднє праве сидіння.

“Виїхали [з дворів на трасу] – буквально кілька хвилин, і він почав розганяти машину. Не знаю, для чого. Їхали в шаховому порядку, як у мультику чи на гонках у грі”, – пригадує Юлія Волконська.

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Каже, не особливо звертала на їзду увагу, бо мала відповісти подругі по телефону, тому нахилила голову.

За її словами, водієві теж хтось зателефонував, він забрав телефон з панелі авто, і відповідав на дзвінок: “Нахилявся, щось шукав, не дивився на дорогу. Я звернула увагу, що з моєї сторони відлетіло дзеркало: “пум”! Кажу: що ти твориш, зупиняй. Він не звертав на мене увагу, свідомості не втрачав, нікуди не падав. І тут я вже чую – машину б’є, я закриваю очі, торможу собою”, – пригадує свідок ДТП.

Розповідає, що упала і лежала на гарячому асфальті, свідомості не втрачала аж до першої операції. Хотіла встати, але не могла, відчувала ноги, але не могла їх зібрати. Допомоги їх перехожі: “До мене текла з з машини чорна жижа. Проходящі люди поставили картонку, і водою відливали мене, поки швидка не приїхала. Першу операцію зробили швидко, бо я помирала від внутрішньої кровотечі. Пластина, два шурупи – на них тримаю свій таз. Три місяці не зможу вставати. Нема прогнозів ніяких ще”.



