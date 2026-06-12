Відсутність випадків захворювання не означає скасування профілактичних заходів, адже система епідеміологічного нагляду та лабораторного контролю працює постійно.
За словами Ганіча, щороку в Україні проводять комплекс заходів для своєчасного виявлення та реагування на можливі випадки холери. Це дає змогу підтримувати готовність медичної системи до потенційних епідемічних загроз.
Попри стабільну ситуацію в Україні, холера залишається серйозною проблемою у світі. Від початку 2026 року в різних країнах зареєстрували понад 68 тисяч випадків інфікування.
Найвищі ризики поширення хвороби спостерігаються в регіонах, де населення має обмежений доступ до безпечної питної води та належних систем водовідведення. Водночас для України ці ризики наразі оцінюють як низькі.
У Центрі громадського здоров’я наголошують, що холера не належить до хвороб минулого, тому постійний епідеміологічний нагляд залишається важливою складовою системи громадського здоров’я.