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В Україні два роки поспіль не реєструють випадків холери, — ЦГЗ

У 2025 та 2026 роках в Україні не зафіксували жодного випадку холери. Водночас у літній період епідеміологи продовжують посилений моніторинг через сезонне зростання ризику гострих кишкових інфекцій.

Про це повідомив речник Центру громадського здоров’я Микола Ганіч в етері Громадського радіо.

В Україні два роки поспіль не реєструють випадків холери, — ЦГЗ
Фото: blogs.mirror.co.uk

Відсутність випадків захворювання не означає скасування профілактичних заходів, адже система епідеміологічного нагляду та лабораторного контролю працює постійно.

За словами Ганіча, щороку в Україні проводять комплекс заходів для своєчасного виявлення та реагування на можливі випадки холери. Це дає змогу підтримувати готовність медичної системи до потенційних епідемічних загроз.

Попри стабільну ситуацію в Україні, холера залишається серйозною проблемою у світі. Від початку 2026 року в різних країнах зареєстрували понад 68 тисяч випадків інфікування.

Найвищі ризики поширення хвороби спостерігаються в регіонах, де населення має обмежений доступ до безпечної питної води та належних систем водовідведення. Водночас для України ці ризики наразі оцінюють як низькі.

У Центрі громадського здоров’я наголошують, що холера не належить до хвороб минулого, тому постійний епідеміологічний нагляд залишається важливою складовою системи громадського здоров’я.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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