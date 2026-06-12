Про це повідомив речник Центру громадського здоров’я Микола Ганіч в етері Громадського радіо.

У 2025 та 2026 роках в Україні не зафіксували жодного випадку холери. Водночас у літній період епідеміологи продовжують посилений моніторинг через сезонне зростання ризику гострих кишкових інфекцій.

Відсутність випадків захворювання не означає скасування профілактичних заходів, адже система епідеміологічного нагляду та лабораторного контролю працює постійно.

За словами Ганіча, щороку в Україні проводять комплекс заходів для своєчасного виявлення та реагування на можливі випадки холери. Це дає змогу підтримувати готовність медичної системи до потенційних епідемічних загроз.

Попри стабільну ситуацію в Україні, холера залишається серйозною проблемою у світі. Від початку 2026 року в різних країнах зареєстрували понад 68 тисяч випадків інфікування.

Найвищі ризики поширення хвороби спостерігаються в регіонах, де населення має обмежений доступ до безпечної питної води та належних систем водовідведення. Водночас для України ці ризики наразі оцінюють як низькі.

У Центрі громадського здоров’я наголошують, що холера не належить до хвороб минулого, тому постійний епідеміологічний нагляд залишається важливою складовою системи громадського здоров’я.