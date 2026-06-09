В Україні розпочався посилений епідеміологічний нагляд за холерою

У цей період фахівці Центрів контролю та профілактики хвороб проводитимуть лабораторні дослідження, моніторинг довкілля та навчання медиків для своєчасного виявлення й реагування на можливі випадки захворювання. Наразі в Україні випадків холери не зафіксовано.

В Україні з червня до жовтня триватиме посилений епідеміологічний нагляд за холерою.

Зазначається, що щороку в теплий період року, коли ризик поширення гострих кишкових інфекцій зростає, в країні посилюють епіднагляд за холерою. Зокрема, проводиться лабораторне тестування випадків із тяжким або нетиповим перебігом гострих кишкових інфекцій, моніторингові дослідження проб довкілля для виявлення циркуляції холерного вібріона, а також теоретичні, практичні та симуляційні навчання для медичних працівників.

Крім того, спеціалісти оцінюють ризики, пов’язані з якістю води, харчових продуктів і санітарними умовами.

У МОЗ нагадують, що холера є гострою кишковою інфекцією, яка передається переважно через забруднену воду або їжу. При ранньому виявленні та належному лікуванні захворювання є виліковним, тому при появі перших симптомів необхідно негайно звернутися до лікаря.

Для профілактики фахівці радять не купувати продукти, зокрема рибу, у місцях стихійної торгівлі, не купатися та не ловити рибу у забруднених водоймах, дотримуватися правил особистої гігієни, використовувати чисту питну воду, ретельно мити овочі та фрукти, а також достатньо термічно обробляти їжу.

За даними Європейського центру з профілактики та контролю захворювань, з 1 січня по 26 травня 2026 року у світі зареєстровано 68 749 випадків холери. Водночас в Україні за цей період не зафіксовано жодного випадку захворювання.