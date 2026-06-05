Офіційно мають додати 51 міжнародну непатентовану назву (МНН), це означає, що торгових назв може бути ще більше (До прикладу, є діюча речовина ібупрофен, але вона може продаватися під різними торговими назвами від різних виробників).
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
Мова про препарати для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. Нагадаємо, що програма “Доступні ліки” дозволяє українцям отримувати ліки в аптеках безоплатно або з доплатою, залежно від препарату. Решту аптекам відшкодовує за препарати держава.
Оновлений перелік препаратів має почати діяти з липня 2026 року — після завершення процедур і формування Національною службою здоров’я переліку ліків, які увійдуть у програму.
Це препарати для контролю артеріального тиску, лікування серцевої недостатності, порушень серцевого ритму, профілактики тромбоутворення, зниження рівня холестерину й терапії для пацієнтів після інфаркту міокарда чи з підвищеним ризиком інсульту.
МОЗ дає перелік діючих речовин, які мають увійти у програму. Можете перевірити по інструкції препаратів, які приймаєте, чи мова тут про ваші ліки. Можливо, зможете отримувати їх в аптеці за електронним рецептом від лікаря і економити кошти. Це:
- прасугрель,
- цилостазол,
- тикагрелор,
- едоксабан,
- мексилетин,
- пропафенон,
- флекаїнід,
- ізосорбіду мононітрат,
- івабрадин,
- моксонідин,
- доксазозин,
- хлорталідон,
- еплеренон,
- пропранолол,
- соталол,
- небіволол,
- німодипін,
- лерканідипін,
- дилтіазем, а
- млодипін та діуретики,
- каптоприл,
- лізиноприл,
- периндоприл,
- раміприл,
- каптоприл та діуретики,
- еналаприл та діуретики,
- периндоприл та діуретики,
- раміприл та діуретики,
- лізиноприл та амлодипін,
- периндоприл та амлодипін,
- раміприл та амлодипін,
- периндоприл, амлодипін та індапамід,
- периндоприл та бісопролол,
- валсартан,
- ірбесартан,
- кандесартан,
- телмісартан,
- олмесартану медоксоміл,
- лозартан та діуретики,
- валсартан та діуретики,
- ірбесартан та діуретики,
- кандесартан та діуретики,
- олмесартану медоксоміл та діуретики,
- валсартан та амлодипін,
- валсартан, амлодипін та гідрохлортіазид,
- валсартан та сакубітрил,
- розувастатин,
- езетиміб,
- розувастатин та езетиміб,
- розувастатин та ацетилсаліцилова кислота,
- колхіцин.
“Серцево-судинні захворювання залишаються одним із найбільших викликів для системи охорони здоров’я. Вони є причиною 68% усіх смертей в Україні, хоча до 80% таких випадків можна попередити завдяки своєчасному виявленню, профілактиці та належній терапії. Сьогодні 35% дорослих українців мають артеріальну гіпертензію, але лише 14% контролюють свій артеріальний тиск. У відповідь на цей виклик держава реалізує комплекс заходів, серед яких важливе місце посідає розширення програми «Доступні ліки»”, – сказав міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.
У 2026 році бюджет програми «Доступні ліки» зріс до 8,7 млрд грн. Від початку дії програми нею вже скористалися понад 6 млн українців, від початку 2026 року — майже 2 млн пацієнтів.
Аби отримати «Доступні ліки», пацієнту необхідно звернутися до лікаря, отримати електронний рецепт і звернутися з ним до аптеки з наліпкою «Тут є Доступні ліки».
- Детальний матеріал про програму ми нещодавно писали тут.