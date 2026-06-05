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Які нові діючі речовини з’являться в “Доступних ліках” з липня – МОЗ дав перелік

«Доступні ліки» розширять на 51 діючу речовину, тобто додадуть понад 50 препаратів до програми. 

Які нові діючі речовини з’являться в “Доступних ліках” з липня – МОЗ дав перелік
Фото: ror.gov.ua

Офіційно мають додати 51 міжнародну непатентовану назву (МНН), це означає, що торгових назв може бути ще більше (До прикладу, є діюча речовина ібупрофен, але вона може продаватися під різними торговими назвами від різних виробників). 

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я. 

Мова про препарати для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. Нагадаємо, що програма “Доступні ліки” дозволяє українцям отримувати ліки в аптеках безоплатно або з доплатою, залежно від препарату. Решту аптекам відшкодовує за препарати держава.

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Оновлений перелік препаратів має почати діяти з липня 2026 року — після завершення процедур і формування Національною службою здоров’я переліку ліків, які увійдуть у програму. 

Це препарати для контролю артеріального тиску, лікування серцевої недостатності, порушень серцевого ритму, профілактики тромбоутворення, зниження рівня холестерину й терапії для пацієнтів після інфаркту міокарда чи з підвищеним ризиком інсульту.

МОЗ дає перелік діючих речовин, які мають увійти у програму. Можете перевірити по інструкції препаратів, які приймаєте, чи мова тут про ваші ліки. Можливо, зможете отримувати їх в аптеці за електронним рецептом від лікаря і економити кошти. Це:

  1. прасугрель, 
  2. цилостазол, 
  3. тикагрелор, 
  4. едоксабан, 
  5. мексилетин, 
  6. пропафенон, 
  7. флекаїнід, 
  8. ізосорбіду мононітрат, 
  9. івабрадин, 
  10. моксонідин,
  11. доксазозин, 
  12. хлорталідон, 
  13. еплеренон, 
  14. пропранолол, 
  15. соталол, 
  16. небіволол, 
  17. німодипін, 
  18. лерканідипін, 
  19. дилтіазем, а
  20. млодипін та діуретики, 
  21. каптоприл, 
  22. лізиноприл, 
  23. периндоприл, 
  24. раміприл, 
  25. каптоприл та діуретики, 
  26. еналаприл та діуретики, 
  27. периндоприл та діуретики, 
  28. раміприл та діуретики, 
  29. лізиноприл та амлодипін, 
  30. периндоприл та амлодипін, 
  31. раміприл та амлодипін, 
  32. периндоприл, амлодипін та індапамід, 
  33. периндоприл та бісопролол,
  34. валсартан, 
  35. ірбесартан, 
  36. кандесартан, 
  37. телмісартан, 
  38. олмесартану медоксоміл, 
  39. лозартан та діуретики, 
  40. валсартан та діуретики, 
  41. ірбесартан та діуретики, 
  42. кандесартан та діуретики, 
  43. олмесартану медоксоміл та діуретики, 
  44. валсартан та амлодипін, 
  45. валсартан, амлодипін та гідрохлортіазид, 
  46. валсартан та сакубітрил, 
  47. розувастатин, 
  48. езетиміб, 
  49. розувастатин та езетиміб, 
  50. розувастатин та ацетилсаліцилова кислота, 
  51. колхіцин.

“Серцево-судинні захворювання залишаються одним із найбільших викликів для системи охорони здоров’я. Вони є причиною 68% усіх смертей в Україні, хоча до 80% таких випадків можна попередити завдяки своєчасному виявленню, профілактиці та належній терапії. Сьогодні 35% дорослих українців мають артеріальну гіпертензію, але лише 14% контролюють свій артеріальний тиск. У відповідь на цей виклик держава реалізує комплекс заходів, серед яких важливе місце посідає розширення програми «Доступні ліки»”, – сказав міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

У 2026 році бюджет програми «Доступні ліки» зріс до 8,7 млрд грн. Від початку дії програми нею вже скористалися понад 6 млн українців, від початку 2026 року — майже 2 млн пацієнтів. 

Аби отримати «Доступні ліки», пацієнту необхідно звернутися до лікаря, отримати електронний рецепт і звернутися з ним до аптеки з наліпкою «Тут є Доступні ліки».

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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