Доплати для медиків на територіях бойових дій продовжили до кінця року

Дія програми мала завершитися 30 червня, однак уряд продовжив її до кінця поточного року. Крім того, уряд розширив перелік молодих лікарів, які можуть отримати від держави 200 тис. грн адресної допомоги при працевлаштуванні.

У другому півріччі 2026 року медичні заклади, що надають спеціалізовану медичну допомогу на територіях активних бойових дій, щомісяця отримуватимуть додаткові кошти для формування фонду оплати праці.

Як зазначила глава уряду Юлія Свириденко, дія цієї програми мала завершитися 30 червня, однак уряд продовжив її до кінця 2026 року.

Наразі держава застосовує кілька механізмів підтримки медичних закладів і лікарів, які працюють у прифронтових громадах та на територіях бойових дій.

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Медзаклади первинної ланки отримують на 20% більше коштів за кожну декларацію з пацієнтом.

Окремо посилено фінансування екстреної медичної допомоги.

Крім того, уряд розширив перелік молодих лікарів, які можуть отримати від держави 200 тис. грн адресної допомоги при працевлаштуванні.

Разову виплату можуть отримати випускники медичних спеціальностей, які завершили інтернатуру в державних закладах вищої освіти та працевлаштувалися щонайменше на три роки до закладів охорони здоров’я державної або комунальної форми власності в громадах, де існує критична потреба в медичних працівниках.

Раніше програма поширювалася на випускників, які розпочали роботу на територіях активних бойових дій та в сільській місцевості.

Відтепер нею також можуть скористатися молоді лікарі, які працевлаштувалися до закладів охорони здоров’я на територіях можливих бойових дій (крім Київської області та міст обласного значення — Запоріжжя, Миколаєва, Одеси, Харкова і Чернігова).

Рішення спрямоване на посилення спроможності медичної системи та забезпечення закладів охорони здоров’я необхідними фахівцями в регіонах, де зберігається підвищене навантаження на систему охорони здоров’я та відчувається нестача лікарів різних спеціальностей.