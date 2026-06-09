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«Добробут» разом із «Агентами крові» організовує великий збір крові з нагоди Всесвітнього дня донора крові

17 та 19 червня у лікувально-діагностичних центрах «Добробут» в Києві відбудуться відкриті донації з нагоди Всесвітнього дня донора крові.

«Добробут» разом із «Агентами крові» організовує великий збір крові з нагоди Всесвітнього дня донора крові
Фото: Добробут

В ці дні усі охочі зможуть здати кров та її компоненти для потреб медичних закладів України в лікуванні поранених військових та порятунку дітей.

Акцію проводить медична мережа «Добробут» спільно з «Агентами крові», Центром крові ЗСУ та Центром служби крові лікарні “Охматдит”. 

Щоб підтримати та подякувати донорам, до акції долучилися українські бренди: виробник функціональних батончиків FIZI, кавова компанія Mad Heads та крафтова пекарня Bakehouse. 

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Це вже четверта спільна ініціатива «Добробуту» та «Агентів крові». Навесні цього року у відкритій донації взяли участь 115 людей, які здали 52 літри крові. Ці запаси потенціно дозволили забезпечити потреби до 340 пацієнтів.

Донором може стати будь-який українець старший 18 років, що не має протипоказань до донорства та з масою тіла не менше 50 кг.

Здати кров можна у багатопрофільних лікарнях «Добробут» з 9:00 до 13:00: 

За рекомендацією ВООЗ, необхідно, щоби здавали кров 33 людини на 1000 населення. В Україні завжди існував дефіцит донорської крові, і до війни цей показник коливався від 11 до 13 донорів на 1000 людей. 

Через повномасштабне вторгнення потреби в донорській крові значно зросли. Сьогодні вона критично необхідна як для порятунку поранених військових на фронті та в госпіталях, так і для пацієнтів у лікарнях, які продовжують боротьбу з важкими хворобами. 

Особливо гостру потребу в крові відчувають дитячі медичні заклади. За данимиМіністерства охорони здоров'я України та Національного канцер-реєстру, в Україні щороку фіксують близько 1000 нових випадків онкологічних захворювань у дітей та підлітків, і лише один курс їхнього лікування може потребувати до 50 переливань.

Задовольнити ці масштабні потреби може лише стабільна база постійних добровільних донорів.

«Донорська кров — це критичний ресурс, без якого функціонування медицини неможливе. Потреба в ньому є щоденною: від забезпечення складних хірургічних операцій і терапії онкологічних захворювань до порятунку життів після важких бойових травм. У “Добробуті” ми системно проводимо відкриті донації, щоби підтримати центри крові та допомогти українцям сформувати культуру регулярного донорства. Адже постійний запас крові — це не питання разової допомоги, а стратегічна складова безпеки медичної системи, яка щодня рятує життя як наших захисників, так і цивільних пацієнтів”, — каже головна медична директорка медичної мережі «Добробут» Олександра Машкевич. 

«Донорство — це запрошення до суспільного договору про взаємодопомогу, навіть свого роду культурна звичка, а донори — справжні супергерої наших днів. Вони — дуже важливий соціальний капітал країни. Я дуже тішуся з того, що в Україні росте кількість організацій, які вносять донорство до пакету корпоративної соціальної відповідальності», — розповідає засновниця «Агентів крові» Олена Балбек. 

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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