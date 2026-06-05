В Україні створять резерв деяких критично важливих медтоварів і розширять закупівлі для лікування онкозахворювань

Щоб зменшити ризик переривання лікування пацієнтів у разі перебоїв з поставками ліків, уряд дозволив формувати резерв окремих ліків і медвиробів.

Відповідні зміни затвердив Кабмін. Про це повідомляє МОЗ.

Такий механізм створюють, зокрема, з урахуванням рекомендацій Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації.

Рішення передбачає розширення переліку медтоварів, які держава закуповує для лікування онкозахворювань.

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Відтепер ДП «Медичні закупівлі України» зможе формувати буферний резерв певних критично важливих медтоварів, закуплених за держкошт. Такий перелік визначатиме Міністерство охорони здоров’я, а обсяг резерву за кожною позицією встановлюватиметься окремо — з урахуванням потреби, строків придатності, умов зберігання та в межах відповідних бюджетних призначень.

“Для пацієнта важливо не те, як складно організована система закупівель чи логістики, а те, щоб необхідні ліки або медвироби були доступні вчасно. Такий резерв — це про безперервність лікування і готовність системи до можливих перебоїв. Ми маємо не просто закуповувати критично важливі медтовари, а й мати запас тих позицій, від яких залежить стабільне лікування пацієнтів”, – зазначив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Це дозволить краще планувати закупівлі та мати запас критично важливих ліків і медвиробів на випадок перебоїв із постачанням. Тобто пацієнти зможуть безперервно отримувати необхідне лікування навіть у складних умовах — наприклад, якщо виникнуть логістичні проблеми або затримки на ринку.

Крім формування резерву, зміни розширюють перелік медичних товарів для лікування пацієнтів з онкозахворюваннями. До нього включили:

лікарський засіб абіратерон у дозуванні 500 мг (раніше цей препарат був у дозуванні 250 мг), який застосовується для гормональної терапії злоякісних новоутворень;

медичні вироби, необхідні для проведення хіміотерапевтичного лікування (портовані центральні венозні катетери двох типорозмірів — 6,5 Fr та 7 Fr — і голки Губера для роботи з порт-системами)

Централізовані закупівлі ліків і медичних виробів залишаються одним із ключових інструментів забезпечення пацієнтів необхідним лікуванням за кошти держбюджету.

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