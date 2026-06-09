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Apple додала в застосунок «Здоров’я» функцію відстеження перименопаузи та менопаузи

Компанія Apple представила нові можливості застосунку «Здоров’я», які допоможуть користувачкам відстежувати симптоми перименопаузи та менопаузи. 

Про оновлення оголосили під час щорічної конференції розробників WWDC, що відбулася 8 червня.

Apple додала в застосунок «Здоров’я» функцію відстеження перименопаузи та менопаузи
Вибір способу життя
Фото: Freepik

Нова функція буде доступна на iPhone та Apple Watch. Відтепер жінки зможуть фіксувати у застосунку симптоми, пов’язані з перименопаузою та менопаузою, зокрема припливи жару, перепади настрою, порушення сну, дратівливість і ментальне виснаження.

Крім моніторингу стану здоров’я, Apple додала до застосунку освітні матеріали, які допоможуть користувачкам краще зрозуміти зміни, що відбуваються в організмі під час цього життєвого етапу.

Також застосунок аналізуватиме дані про менструальний цикл. Якщо зміни в циклах свідчитимуть про можливий початок перименопаузи, користувачка отримає сповіщення з рекомендацією звернутися до лікаря для консультації.

Для розробників бета-версія нових функцій стала доступною вже 8 червня. Публічний бета-реліз очікується в липні, а повноцінний запуск для всіх користувачів традиційно відбудеться восени разом із виходом нових версій операційних систем Apple.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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