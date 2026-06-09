Про оновлення оголосили під час щорічної конференції розробників WWDC, що відбулася 8 червня.

Нова функція буде доступна на iPhone та Apple Watch. Відтепер жінки зможуть фіксувати у застосунку симптоми, пов’язані з перименопаузою та менопаузою, зокрема припливи жару, перепади настрою, порушення сну, дратівливість і ментальне виснаження.

Крім моніторингу стану здоров’я, Apple додала до застосунку освітні матеріали, які допоможуть користувачкам краще зрозуміти зміни, що відбуваються в організмі під час цього життєвого етапу.

Також застосунок аналізуватиме дані про менструальний цикл. Якщо зміни в циклах свідчитимуть про можливий початок перименопаузи, користувачка отримає сповіщення з рекомендацією звернутися до лікаря для консультації.

Для розробників бета-версія нових функцій стала доступною вже 8 червня. Публічний бета-реліз очікується в липні, а повноцінний запуск для всіх користувачів традиційно відбудеться восени разом із виходом нових версій операційних систем Apple.