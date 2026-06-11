Про це повідомили в НСЗУ.

Національна служба здоров’я України більше не оплачуватиме низку ультразвукових досліджень суглобів і м’яких тканин верхніх та нижніх кінцівок у межах пакета «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах».

Програма медичних гарантій передбачає оплату тих послуг, результати яких безпосередньо впливають на встановлення діагнозу, вибір тактики лікування та подальший маршрут пацієнта. «Саме на цьому принципі клінічної доцільності ґрунтується підхід НСЗУ до оплати медичних послуг», — зазначили в установі.

За даними НСЗУ, для частини ультразвукових досліджень суглобів і м’яких тканин клінічна цінність може суттєво відрізнятися залежно від конкретної ситуації, а їхні результати не завжди є визначальними для ухвалення клінічних рішень. Саме тому такі обстеження виключили з переліку послуг, що оплачуються в межах зазначеного пакета.

Водночас у службі наголосили, що зміни не означають заборону на проведення відповідних досліджень. Рішення про необхідність того чи іншого виду діагностики й надалі ухвалюватиме лікар залежно від стану пацієнта, симптомів та клінічної ситуації.

У НСЗУ кажуть, що нововведення стосуються лише механізму оплати окремих досліджень у межах конкретного пакета Програми медичних гарантій і не обмежують право лікаря обирати необхідні методи діагностики.