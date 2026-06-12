В Україні вперше пацієнти отримали рецепти та купили ліки на основі медичного канабісу

Про це повідомили у БФ «Пацієнти України».

Це стало першим практичним застосуванням закону про медичний канабіс, який набув чинності у 2024 році.

У Вінниці 11 червня вперше в Україні пацієнтам виписали електронні рецепти на препарати на основі медичного канабісу, після чого вони змогли придбати ліки в аптеці.

Першими пацієнтами стали жінка-лікарка з розсіяним склерозом та двоє ветеранів, які страждають від хронічного нейропатичного та фантомного болю після ампутації. Усім трьом лікарі призначили препарат на основі дельта-9-тетрагідроканабінолу (ТГК) у капсулах. Початкова доза становить 5 мг із подальшим індивідуальним підбором лікування.

Серед перших пацієнтів — ветеран Павло Богданов, який має контузії, осколкові поранення, септичний некроз головки стегнової кістки та хронічний больовий синдром.

«Раніше я лікувався звичайними знеболювальними. Спочатку вони допомагали, але згодом почалися проблеми зі шлунком, печінкою та іншими органами. Я дуже сподіваюся, що нове лікування допоможе мені і багатьом моїм побратимам, які повернулися з фронту», — сказав він.

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За оцінками Міністерства охорони здоров'я, препарати на основі медичного канабісу можуть знадобитися близько шести мільйонам українців. Йдеться, зокрема, про людей із хронічним та нейропатичним болем, онкологічними захворюваннями, розсіяним склерозом, фармакорезистентною епілепсією, хворобою Паркінсона та синдромом Туретта.

Виконавча директорка БФ «Пацієнти України» Інна Іваненко назвала подію переходом від багаторічних дискусій до реального доступу пацієнтів до лікування.

«Для людей із розсіяним склерозом, хронічним болем чи наслідками важких поранень це реальна можливість жити без постійного болю та зберігати якість життя», — зазначила вона.

Народна депутатка Ольга Стефанишина, яка багато років підтримувала легалізацію медичного канабісу, наголосила, що поява перших ліків в Україні відкриває шлях до розширення таких програм, навчання лікарів та розвитку виробництва препаратів в Україні.

За словами директорки Вінницької обласної клінічної психоневрологічної лікарні імені академіка Олександра Ющенка Софії Кучерук, препарати на основі медичного канабісу давно використовують у світі для лікування хронічного болю, спастичності та окремих форм епілепсії.

Голова Української асоціації медичного канабісу Геннадій Шабас наголосив, що поява перших рецептів стала результатом більш ніж восьми років роботи пацієнтів, лікарів та громадських організацій. Водночас, за його словами, наступним кроком має стати розширення мережі аптек та спрощення доступу до лікування.

Голова Координаційної ради БО «100% Життя» Дмитро Шерембей назвав виписування перших рецептів історичним моментом для української системи охорони здоров'я та закликав пацієнтів обговорювати з лікарями можливість такого лікування.

Наразі ліки на основі медичного канабісу можна отримати лише за електронним рецептом у виробничих аптеках, які мають відповідні ліцензії. Сьогодні в Україні працює близько 50 таких аптек. Вартість препаратів поки що не покривається державними програмами, тому пацієнти купують їх власним коштом.

Закон про медичний канабіс Верховна Рада ухвалила у грудні 2023 року, а чинності він набув у серпні 2024-го. Нині в Україні зареєстровано 13 активних фармацевтичних інгредієнтів для виробництва таких препаратів, а їхній асортимент надалі має розширюватися.