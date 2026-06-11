12-річний Гриша Глушич загинув 5 червня внаслідок ДТП в Солом’янському районі столиці. Він став одним із чотирьох загиблих у ДТП, що сталася через перевищення швидкості водієм, який в’їхав у підземний перехід.

“Я дуже боюся, що поточний резонанс призведе до косметичних змін. Так не має бути”, – сказав під час пресконференції сказав батько убитого Гриші Глушича Олексій.

На думку родини, трагедія сталася не випадково, а внаслідок слабкого українського законодаства. Родина та небайдужі, зокрема експерти з безпеки руху на дорогах, підготували петицію щодо змін до Президента. Однак її відхилили в системі з формулюванням, що слід подати петицію до Кабміну. Родина з цим не згідна.

“Це не зовсім адекватно, бо в петиції йдеться не лише про Кабмін, а різні органи влади. Ми дуже хочемо змін законодавства, суспільного договору, щоб таке не могло трапитися ні з ким, ніколи, – додав батько і звернувся відкрито до Володимира Зеленського. – Пане Президенте, це ваша відповіадльність. Ви керівник держави, і всі органи влади мусять бути задіяні. Підвищити штрафи це недостатня міра. Це не дасть потрібного нам результату. Це системні зміни. Якщо за тиждень після нашої трагедії виявилося, що законопроекти існують, громадські організації працюють, то чим займаються органи влади?”.

“На прощанні з Гришею в школі і соборі багато людей говорили, що він велика душа, що зміг так сколихнути навколо себе простір, людей, небайдужих, незнайомих, які підтримали. Ми готові петицію доопрацювати і подати знову, аби більше ніхто не зміг зіткнутися з тим горем, яке тепер буде з нами завжди”, – додала мама хлопця Олександра Терлецька.

Олексій Глушич розповів, що за час повернення з військової служби до Києва шість разів їздив на таксі, і шість разів водії порушували правила дорожнього руху: “Деякі агресивно реагували на зауваження. І тільки мій погляд батька, який втратив дитину, зупиняв їх від продовження дискусії“.

За даними правоохоронців, водій автомобіля Mercedes-Benz C300, який спричинив аварію, перебуває під вартою у медичному закладі. Він заявляє, що нібито знепритомнів під час керування транспортним засобом.