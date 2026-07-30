Від «Ста років самотності» до «Ліхтарів»: вісім серіалів серпня

Серпень зазвичай позначений кінозатишшям перед осіннім сезоном. Однак цього разу останній місяць літа пропонує чимало цікавих прем’єр на стримінгах. Серед них і старти нових, і продовження старих шоу. Скандинавські маніяки, жіночий футбол, пошуки скарбів — кінокритик Ігор Кромф зібрав добірку з восьми серіалів, які варто подивитися цього серпня. Тут детективи, пригоди, спортивні драми та світова літературна класика.

«Тед Лассо» (4 сезон)

Коли: 5 серпня

Де: AppleTV

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Найдобріший спортивний серіал повертається з новим сезоном. Вусатий тренер у виконанні незрівнянного Джейсона Судейкіса знову приїде в Річмонд, щоб очолити місцеву жіночу футбольну команду другого дивізіону, справи якої не найкращі. Серіал обіцяє ту саму приємну драмедійну атмосферу з вайбами щирості й сердечності.

«Тед Лассо» мав логічний і щемкий фінал у третьому сезоні, і для багатьох глядачів ця історія вже була завершена. Однак яблучний сервіс вирішив продовжити життя терапевтичної історії. Чи стане новий сезон успішним продовження франшизи, чи дасть їй нове дихання, чи збереже комедійну сердечність, чи, може, обернеться лише черговою експлуатацією розкрученого сюжету — дізнаємося вже наступного тижня.

«Сто років самотності» (2 сезон)

Коли: 5 серпня

Де: Netflix

Перший сезон серіальної адаптації культового роману колумбійського письменника Габріеля Гарсіа Маркеса закінчився смертю засновника Макондо Хосе Аркадіо Буендіа. Він вразив масштабом (для зйомок збудували справжнє селище), хоча критики відзначили, що екранізація ставиться до першоджерела без особливої поваги.

Трейлер нового сезону обіцяє розповідь про історію Макондо, де селище отримає новий зв’язок з зовнішнім світом, що призведе до занепаду ідеально збудованого поселення.

«Останній дім»

Коли: 5 серпня

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Де: Netflix

Режисер Луї Летер’є, який уже співпрацював з Netflix над кримінальним серіалом «Люпен», тепер створив для стримінгу гнітючу суміш робінзонади, містичного трилеру й горору.

«Останній дім» розповідає про звичайну американську родину, яка одного ранку прокидається у своєму будинку і дізнається, що вийти з нього тепер не може. Ув'язнена в стінах власного дому, сім’я стає на шлях виживання, що триватиме роки. Однак думки про втечу не покидатимуть їх ні на хвилину.

«Річер» (4 сезон)

Коли: 5 серпня

Де: Prime

Це продовження карколомних пригод відставного військового Джека Річера. Основою для четвертого сезону став роман «Зникле завтра» Лі Чайльда.

Загадкова смерть незнайомки в метро Нью-Йорка виводить героя Алана Рітчсона на шлях інтриг, розслідувань і гонитв. Методи мандрівного детектива, як і раніше, включатимуть багато екшну та залізних кулаків, що молотять тонкі стіни та дурні голови. Власне все те, за що серіал полюбили ще у 2022 році.

«Ліхтарі»

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Коли: 16 серпня

Де: НВО МАХ

НВО МАХ у середині серпня пропонує неочікуваний серіал за мотивами коміксів DC. У центрі сюжету — двоє вартових Корпусу Зелених Ліхтарів. Досвідчений Гел Джордан і зовсім зелений Джон Стюарт беруться за розслідування таємничого вбивства в провінційному містечку Небраски. Це втягує їх у міжгалактичну змову, до якої причетні не лише жителі Землі.

Свого часу спроба створити фільм про Зелених Ліхтарів з Раяном Рейнольдсом обернулася грандіозним провалом, який досі слугує генератором мемів. Творці серіалу вирішили обіграти історію заново і подати її в дусі жорсткого детективного серіалу. Джерелами натхнення для них стали культовий «Справжній детектив» і стабільно популярні «Кульгаві коні».

«Кривава жертва»

Коли: 20 серпня

Де: Netflix

У другій половині серпня Netflix викотить холодний сканді-нуарний детектив зі Швеції. За сюжетом, у Стокгольмі з’являється серійний убивця, який полює на поліцейських. Розслідує справу молодий детектив Томас Берг, однак він швидко заходить у глухий кут.

Щоб зрушити з місця, детективу доведеться відновити зв’язок з батьком — ветераном поліції, з яким він має давній конфлікт. Що далі просуваються пошуки вбивці, то більше чоловікам доведеться ділитися особистими травмами.

«Зовнішні мілини» (5 сезон)

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Коли: 20 серпня

Де: Netflix

Ще одна новинка від Netflix — фінальний сезон пригодницького хіта про пошуки скарбів. Підлітки на чолі з харизматичним Джоном Бі втрапляють у пригоди на островах біля Зовнішнього берега Північної Кароліни.

В останньому сезоні герої намагатимуться помститися за смерть друга, якою завершився четвертий сезон. Творці серіалу поки тримають подробиці в таємниці, але обіцяють глядачам драматичний фінал улюбленої історії.

«Темна матерія» (2 сезон)

Коли: 28 серпня

Де: AppleTV

Серіальний серпень завершиться неочікуваним продовженням серіалу, який мав усі підстави не продовжуватися. Перший сезон філософського сай-фаю про паралельні всесвіти був завершеною екранізацією однойменного роману Блейка Крауча. Однак боси AppleTV підписали автора на стримінг, і той узяв участь у створенні серіального продовження власної книги.

За сюжетом, головні герої спробують адаптуватися й жити спокійно після пригод першого сезону. Однак всесвіт паралельних реальностей не покине їх так просто, тож буде ще більше філософських дилем, психологічного тиску й нереальних плоттвістів.