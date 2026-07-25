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Стали відомі імена переможців національної кінопремії «Золота Дзиґа»

Найбільше нагород назбирала стрічка «Ти – космос».

Стали відомі імена переможців національної кінопремії «Золота Дзиґа»
«Золота Дзиґа»
Фото: Українська кіноакадемія

25 липня десята національна кінопремія «Золота Дзиґа» оголосила своїх лавреатів.

Про це ідеться на фейсбук-сторінці Української кіноакадемії.

«Золоту дзиґу» присуджують за професійні досягнення у розвитку українського кінематографу. 

Найбільше нагород назбирав фільм «Ти – космос» (режисер Павло Остріков) – він вийшов у лідери в дев’яти номінаціях.

Серед переможців:

  • премія за внесок у розвиток українського кінематографа — Сергій Буковський;
  • відкриття року — Артем Рижиков;
  • найкращий дизайн костюмів — Тетяна Лавриненко, «Малевич»;
  • найкращий грим — Тетяна Татаренко, «Сірі бджоли»;
  • найкраща робота художника-постановника — Владлен Одуденко, Марія Денисенко, «Ти – космос»;
  • найкраща жіноча роль другого плану — Ірма Вітовська, «Малевич»;
  • найкраща жіноча роль — Марина Кошкіна, «Війна очима тварин»;
  • найкраща операторська робота — Мстислав Чернов, Алекс Бабенко, «2000 метрів до Андріївки»;
  • найкращий монтаж — Іван Банніков, «Ти – космос»;
  • найкращі спеціальні ефекти — Олексій Гапон, Антоніна Патраманська, Олександр Супруновский, Юрій Бонадренко, Максим Головін, «Ти – космос»;
  • найкращий звук — Сергій Степанський, «Ти – космос»;
  • найкраща пісня — «Ні обіцянок ні пробачень» з фільму «Ну мам». Михайло Клименко (ADAM) (посмертно) — за авторське аранжування. (Слова та музика — Сергій Лазо). Виконавці — Михайло Клименко (ADAM) та Уляна Золкіна;
  • найкраща музика — Микита Моісеєв, «Ти – космос»;
  • найкраща чоловіча роль другого плану — Василь Кухарський (посмертно), «Киснева станція»;
  • найкраща чоловіча роль — Володимир Кравчук, «Ти – космос»;
  • Megogo Audience Award — «Ти – космос», реж. Павло Остріков;
  • найкращий короткометражний ігровий фільм (Премія ім. Ю. А. Мінзянова) — реж. Микола Засєєв; прод. Наталія Лібет, Олександра Братищенко, Віктор Шевченко, Ольга Брегман;
  • найкращий короткометражний документальний фільм — «Через 769 км, Нью-Йорк», реж. Софія Бугрій, прод. Сабіна Асадова;
  • найкращий анімаційний фільм — «Моя бабуся – парашутистка», прод. та реж. Поліна Піддубна;
  • найкращий ігровий серіал — «Обмежено придатні», прод. Сергій Лавренюк, Олена Лавренюк, реж. Аркадій Непиталюк;
  • найкращий документальний фільм — «2000 метрів до Андріївки», прод. Мстислав Чернов, Алекс Бабенко, реж. Мстислав Чернов;
  • найкращий сценарій — Павло Остріков, «Ти – космос»;
  • найкраща режисерська робота (Премія ім. Ю. Г. Іллєнка) — Павло Остріков, «Ти – космос»;
  • найкращий фільм — «Ти – космос», прод. Анна Яценко, Володимир Яценко, реж. Павло Остріков.
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