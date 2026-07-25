Стали відомі імена переможців національної кінопремії «Золота Дзиґа»

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25 липня десята національна кінопремія «Золота Дзиґа» оголосила своїх лавреатів.

Про це ідеться на фейсбук-сторінці Української кіноакадемії.

«Золоту дзиґу» присуджують за професійні досягнення у розвитку українського кінематографу.

Найбільше нагород назбирав фільм «Ти – космос» (режисер Павло Остріков) – він вийшов у лідери в дев’яти номінаціях.

Серед переможців: