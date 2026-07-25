Стали відомі імена переможців національної кінопремії «Золота Дзиґа»

25 липня десята національна кінопремія «Золота Дзиґа» оголосила своїх лавреатів.
Про це ідеться на фейсбук-сторінці Української кіноакадемії.
«Золоту дзиґу» присуджують за професійні досягнення у розвитку українського кінематографу.
Найбільше нагород назбирав фільм «Ти – космос» (режисер Павло Остріков) – він вийшов у лідери в дев’яти номінаціях.
Серед переможців:
- премія за внесок у розвиток українського кінематографа — Сергій Буковський;
- відкриття року — Артем Рижиков;
- найкращий дизайн костюмів — Тетяна Лавриненко, «Малевич»;
- найкращий грим — Тетяна Татаренко, «Сірі бджоли»;
- найкраща робота художника-постановника — Владлен Одуденко, Марія Денисенко, «Ти – космос»;
- найкраща жіноча роль другого плану — Ірма Вітовська, «Малевич»;
- найкраща жіноча роль — Марина Кошкіна, «Війна очима тварин»;
- найкраща операторська робота — Мстислав Чернов, Алекс Бабенко, «2000 метрів до Андріївки»;
- найкращий монтаж — Іван Банніков, «Ти – космос»;
- найкращі спеціальні ефекти — Олексій Гапон, Антоніна Патраманська, Олександр Супруновский, Юрій Бонадренко, Максим Головін, «Ти – космос»;
- найкращий звук — Сергій Степанський, «Ти – космос»;
- найкраща пісня — «Ні обіцянок ні пробачень» з фільму «Ну мам». Михайло Клименко (ADAM) (посмертно) — за авторське аранжування. (Слова та музика — Сергій Лазо). Виконавці — Михайло Клименко (ADAM) та Уляна Золкіна;
- найкраща музика — Микита Моісеєв, «Ти – космос»;
- найкраща чоловіча роль другого плану — Василь Кухарський (посмертно), «Киснева станція»;
- найкраща чоловіча роль — Володимир Кравчук, «Ти – космос»;
- Megogo Audience Award — «Ти – космос», реж. Павло Остріков;
- найкращий короткометражний ігровий фільм (Премія ім. Ю. А. Мінзянова) — реж. Микола Засєєв; прод. Наталія Лібет, Олександра Братищенко, Віктор Шевченко, Ольга Брегман;
- найкращий короткометражний документальний фільм — «Через 769 км, Нью-Йорк», реж. Софія Бугрій, прод. Сабіна Асадова;
- найкращий анімаційний фільм — «Моя бабуся – парашутистка», прод. та реж. Поліна Піддубна;
- найкращий ігровий серіал — «Обмежено придатні», прод. Сергій Лавренюк, Олена Лавренюк, реж. Аркадій Непиталюк;
- найкращий документальний фільм — «2000 метрів до Андріївки», прод. Мстислав Чернов, Алекс Бабенко, реж. Мстислав Чернов;
- найкращий сценарій — Павло Остріков, «Ти – космос»;
- найкраща режисерська робота (Премія ім. Ю. Г. Іллєнка) — Павло Остріков, «Ти – космос»;
- найкращий фільм — «Ти – космос», прод. Анна Яценко, Володимир Яценко, реж. Павло Остріков.