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Херсонес Таврійський у Криму внесли до списку спадщини ЮНЕСКО під загрозою

Рішення ухвалили на 48-й сесії Комітету всесвітньої спадщини UNESCO в Пусані.

Херсонес Таврійський у Криму внесли до списку спадщини ЮНЕСКО під загрозою
Херсонес Таврійський до окупації
Фото: Wikipedia

Херсонес Таврійський внесли до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що перебуває під загрозою. Про це розповіла у Facebook віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна.

Це рішення ухвалили під час 48-ї сесії Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Пусані.

«Це надзвичайно важливе міжнародне рішення, яке офіційно підтверджує загрози для пам’ятки через тимчасову російську окупацію Криму, незаконні розкопки, будівництво, руйнування археологічного контексту та вивезення культурних цінностей», – пояснила Бережна.

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У ЮНЕСКО закликали зупинити дії, які можуть зашкодити пам’яткам у тимчасово окупованому Криму та посилити боротьбу з незаконним обігом культурних цінностей.

Пам’ятки, які Комітет ЮНЕСКО закликав захистити:

  • Ханський палац у Бахчисараї, 
  • печерні міста Кримської Готії, 
  • Кримська астрофізична обсерваторія ,
  • Судацька фортеця. 

Під час обговорення українську сторону відкрито підтримали представники Польщі, Чехії та Швейцарії.

Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
Фото: Тетяна Бережна
Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Що відомо про окупацію Херсонеса Таврійського?

  • До переліку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО стародавнє місто Херсонес і його хору (сільськогосподарську округу) зарахували у 2013 році. Тут планували відкрити археологічний парк. Проте окупація росіянами півострова зруйнувала ці плани.
  • У 2015 році росіяни вирішили створити на території розважальний об’єкт з парком, музеєм та театром опери та балету.
  • Тут звели трибуни для глядачів, а бульдозерами знищили важливі археологічні об’єкти.
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