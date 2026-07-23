Херсонес Таврійський у Криму внесли до списку спадщини ЮНЕСКО під загрозою

Рішення ухвалили на 48-й сесії Комітету всесвітньої спадщини UNESCO в Пусані.

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Херсонес Таврійський внесли до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що перебуває під загрозою. Про це розповіла у Facebook віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна.

Це рішення ухвалили під час 48-ї сесії Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Пусані.

«Це надзвичайно важливе міжнародне рішення, яке офіційно підтверджує загрози для пам’ятки через тимчасову російську окупацію Криму, незаконні розкопки, будівництво, руйнування археологічного контексту та вивезення культурних цінностей», – пояснила Бережна.

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У ЮНЕСКО закликали зупинити дії, які можуть зашкодити пам’яткам у тимчасово окупованому Криму та посилити боротьбу з незаконним обігом культурних цінностей.

Пам’ятки, які Комітет ЮНЕСКО закликав захистити:

Ханський палац у Бахчисараї,

печерні міста Кримської Готії,

Кримська астрофізична обсерваторія ,

Судацька фортеця.

Під час обговорення українську сторону відкрито підтримали представники Польщі, Чехії та Швейцарії.

Фото: Тетяна Бережна Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Що відомо про окупацію Херсонеса Таврійського?