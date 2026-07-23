Херсонес Таврійський у Криму внесли до списку спадщини ЮНЕСКО під загрозою

Херсонес Таврійський внесли до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що перебуває під загрозою. Про це розповіла у Facebook віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна.
Це рішення ухвалили під час 48-ї сесії Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Пусані.
«Це надзвичайно важливе міжнародне рішення, яке офіційно підтверджує загрози для пам’ятки через тимчасову російську окупацію Криму, незаконні розкопки, будівництво, руйнування археологічного контексту та вивезення культурних цінностей», – пояснила Бережна.
У ЮНЕСКО закликали зупинити дії, які можуть зашкодити пам’яткам у тимчасово окупованому Криму та посилити боротьбу з незаконним обігом культурних цінностей.
Пам’ятки, які Комітет ЮНЕСКО закликав захистити:
- Ханський палац у Бахчисараї,
- печерні міста Кримської Готії,
- Кримська астрофізична обсерваторія ,
- Судацька фортеця.
Під час обговорення українську сторону відкрито підтримали представники Польщі, Чехії та Швейцарії.
Що відомо про окупацію Херсонеса Таврійського?
- До переліку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО стародавнє місто Херсонес і його хору (сільськогосподарську округу) зарахували у 2013 році. Тут планували відкрити археологічний парк. Проте окупація росіянами півострова зруйнувала ці плани.
- У 2015 році росіяни вирішили створити на території розважальний об’єкт з парком, музеєм та театром опери та балету.
- Тут звели трибуни для глядачів, а бульдозерами знищили важливі археологічні об’єкти.