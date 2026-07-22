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«Вірші з бійниці» Максима Кривцова видадуть у Британії 

Над перекладом з української працюють Лариса Бабій та Гелена Кернан.

CultHub
«Вірші з бійниці» Максима Кривцова видадуть у Британії 
Максим Кривцов
Фото: chytomo.com

Англійський переклад дебютної поетичної збірки Максима Кривцова «Вірші з бійниці» здобув підтримку в межах грантової програми PEN Translates Англійського ПЕН.

Над перекладом з української працюють Лариса Бабій та Гелена Кернан. Книга вийде у видавництві Jantar Publishing. 

Максим Кривцов – український поет, військовослужбовець, загинув 7 січня 2024 року, через кілька тижнів після виходу збірки «Вірші з бійниці». 

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Програму PEN Translates було засновано у 2012 році за підтримки Arts Council of England, щоб заохотити британських видавців купувати більше книг іншими мовами. Нагорода допомагає британським видавцям покривати витрати на переклад нових творів англійською мовою, водночас забезпечуючи визнання та належну оплату праці перекладачів.

PEN Translates вже підтримав понад 400 книг, перекладених з понад 90 мов, надавши гранти на суму понад 1,2 мільйона фунтів стерлінгів.

Книги для отримання нагород PEN Translates відбираються на основі видатної літературної якості, потужності видавничого проєкту та їхнього внеску в бібліорізноманіття Великої Британії.

Нагадаємо, що восени у видавництві Jantar Publishing вийде англійський переклад книги Артура Дроня «Гемінґвей нічого не знає».

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