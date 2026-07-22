Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Півфінал ЧС-2026. Франція – Іспанія (0:2). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Півфінал ЧС-2026. Франція – Іспанія (0:2). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
ГоловнаСуспільствоВійна

За дві доби Сили безпілотних систем уразили ще 13 суден тіньового флоту Росії

Операція «Москва ляже через Крим» (МоЛоЧКа) триває. 

За дві доби Сили безпілотних систем уразили ще 13 суден тіньового флоту Росії
Фото: Сили безпілотних систем ЗС України

За дві доби Сили безпілотних систем уразили ще 13 суден тіньового флоту ворога. Про результати атак повідомив командувач СБС Роберт (Мадяр) Бровді.

Бійці відпрацювали по одному танкеру, десяти суховантажах і двох буксирах в Чорному і Азовському морях. Загалом з 6 по 22 липня в рамках операції «МоЛоЧКа» вони атакували 196 суден:

  • 26 – в Азовському морі
  • 70 – у Чорному морі.

Також СБС продовжили операцію «Кримський рубильник off» з ураження ворожої енергетичної інфраструктури на окупованій території. За 21 і 22 липня атаковано 13 енерговузлів та електропідстанцій у Криму (11) та іншій захопленій росіянами території (два). 

«Загальний рахунок операції 01-22 липня склав 117 енергетичних цілей. Пруфи згодом», – сказав Мадяр. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies