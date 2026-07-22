За дві доби Сили безпілотних систем уразили ще 13 суден тіньового флоту ворога. Про результати атак повідомив командувач СБС Роберт (Мадяр) Бровді.

Бійці відпрацювали по одному танкеру, десяти суховантажах і двох буксирах в Чорному і Азовському морях. Загалом з 6 по 22 липня в рамках операції «МоЛоЧКа» вони атакували 196 суден:

26 – в Азовському морі

70 – у Чорному морі.

Також СБС продовжили операцію «Кримський рубильник off» з ураження ворожої енергетичної інфраструктури на окупованій території. За 21 і 22 липня атаковано 13 енерговузлів та електропідстанцій у Криму (11) та іншій захопленій росіянами території (два).

«Загальний рахунок операції 01-22 липня склав 117 енергетичних цілей. Пруфи згодом», – сказав Мадяр.