На окупованій території Херсонщини працівникам адміністрацій видають військові бронежилети

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На окупованій території Херсонщини співробітникам окупаційних адміністрацій почали видавати бронежилети військового зразка.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Таке спорядження використовується російськими силовими структурами та призначене для роботи в умовах бойових дій.

“Попри заяви окупантів про “захист цивільних”, використання військового спорядження чиновниками дедалі більше стирає межу між цивільними та військовими структурами на тимчасово окупованих територіях”, – зазначили у Центрі.

Росіяни роблять цивільних чиновників зовні схожими на військовослужбовців.

Окупанти також продовжують використовувати цивільний транспорт та інфраструктуру для військових потреб і таким чином інтегрують цивільний сектор у систему забезпечення російських військ.