На окупованій території Херсонщини працівникам адміністрацій видають військові бронежилети

На окупованій території Херсонщини співробітникам окупаційних адміністрацій почали видавати бронежилети військового зразка.
Про це повідомили у Центрі національного спротиву.
Таке спорядження використовується російськими силовими структурами та призначене для роботи в умовах бойових дій.
“Попри заяви окупантів про “захист цивільних”, використання військового спорядження чиновниками дедалі більше стирає межу між цивільними та військовими структурами на тимчасово окупованих територіях”, – зазначили у Центрі.
Росіяни роблять цивільних чиновників зовні схожими на військовослужбовців.
Окупанти також продовжують використовувати цивільний транспорт та інфраструктуру для військових потреб і таким чином інтегрують цивільний сектор у систему забезпечення російських військ.