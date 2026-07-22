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Radio Liberty: Україна і США уклали першу двосторонню угоду про експорт дронів

Зі слів джерел, підписана угода про наміри закладає основу для майбутньої співпраці в галузі безпілотників

Radio Liberty: Україна і США уклали першу двосторонню угоду про експорт дронів
Підготовка бортів FPV до бою
Фото: facebook/412 бригада Nemesis СБС

Україна уклала зі США першу двосторонню угоду про експорт українських дронів, повідомив повідомив старший кореспондент у Вашингтоні Radio Liberty Алекс Рауфоглу, посилаючись на два обізнані джерела.

“Україна уклала важливу угоду з Пентагоном, яка дозволить експорт українських безпілотників для військових випробувань у США. «Угода укладена», — каже мені один чиновник. «Її підписали обидві сторони», — підтверджує інше джерело”, – написав журналіст.

Зі слів джерел, підписана угода про наміри закладає основу для майбутньої співпраці в галузі безпілотників і це перша угода такого роду, зазначає Рауфоглу.

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Читайте такожDrone Deal між Україною та США: Як українські технології можуть масштабувати спроможності ССО США

У травні 2026 року видання CBS News, посилаючись на джерела, писало, що США та Україна підготували меморандум про умови потенційної оборонної угоди, яка дозволить Києву експортувати військові технології до Америки та виробляти дрони у спільних підприємствах з американськими компаніями. 

Зазначається, що ця співпраця взаємовигідна: Україна вирізняється виробництвом зброї, яку США раніше не пріоритизували. Один із українських виробників планує випустити понад 3 мільйони FPV-дронів у 2026 році — для порівняння, США виробили лише 300 000 у 2025-му. Водночас Україна потребує зовнішнього фінансування: при виробничих потужностях у $55 млрд Київ має кошти на закупівлю лише $15 млрд зброї на рік.

Відомо, що Україна вже підписала оборонні угоди з Саудівською Аравією, Катаром та ОАЕ. Станом на липень 2026 року Україна уклала вже дев'ять двосторонніх угод у рамках ініціативи Drone Deal. Всього, зі слів президента Володимира Зеленського, Україна співпрацює в форматі оборонної угоди Drone Deal із 27 країнами світу, 15 з яких – країни НАТО.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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