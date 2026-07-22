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Вночі Росія атакувала балістичною і трьома авіаракетами та 216 БпЛА

ППО знешкодила три керовані авіаракети і 204 ворожі БпЛА на півночі, півдні, центрі, сході країни. 

У ніч на 22 липня, з 18:00, Росія атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» з території окупованого Криму, трьома авіаракетами Х-59/69 з повітряного простору над Кримом і 216 ударними БпЛА, зокрема реактивними. Безпілотниками била з окупованої території і російських напрямків Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

За попередньою інформацією станом на 8:30, ППО знешкодила три керовані авіаракети і 204 ворожі БпЛА на півночі, півдні, центрі, сході країни. Про це повідомили в Повітряних силах.

«Зафіксовано влучання 1 балістичної ракети Іскандер-М та 12 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях», – йдеться у повідомленні. 

Фото: Повітряні сили

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Атака триває.

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