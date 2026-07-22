Росія від початку доби вбила в Херсоні одну людину і поранила двох

Вранці 22 липня, близько 4:00, Росія вдарила по Херсону. В Корабельному районі загинула жінка. Її особу встановлюють. Близько 4:20 росіяни вдарили дроном по Центральному району міста, внаслідок чого 30-річний чоловік отримав контузію, травми ніг та вибухову травму. А орієнтовно о 7:20 окупанти вдарили дроном по чоловіку 42 років. Він отримав уламкові поранення голови, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

За минулу добу Росія вбила в області одну людину, ще 11 були поранені. Про це повідомив голова ОВА Прокудін.

«Минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Благовіщенське, Зеленівка, Молодіжне, Садове, Іванівка, Інгулець, Микільське, Білозерка, Велетенське, Зорівка, Кізомис, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Берислав, Зміївка, Раківка, Томарине, Урожайне, Осокорівка, Новорайськ, Степне, Дудчани, Качкарівка, Саблуківка, Бургунка, Одрадокам'янка та місто Херсон», – сказав він.

Під ударами перебувала критична та соціальна інфраструктура й житлові квартали населених пунктів області. Пошкоджено 2 багатоповерхівки та 33 приватних будинки. Також окупанти понівечили автозаправну станцію та приватні автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 4 людини. Якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.