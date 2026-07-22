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В середу в більшості областей України без опадів, проте подекуди очікується дощ та грози

На Одещині значний дощ, місцями град та шквали.

В середу в більшості областей України без опадів, проте подекуди очікується дощ та грози
Ілюстративне фото
Фото: pixabay

В середу, 22 липня, в більшості областей України опадів не прогнозується. Лише вночі на сході країни, вдень у південно-західній частині місцями очікується короткочасний дощ, гроза, на Одещині значний дощ, в окремих районах град та шквал 15-20 м/с. 

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Прогноз погоди на 22 липня
Фото: Український гідрометцентр в Facebook
Прогноз погоди на 22 липня

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Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 10-15°, вдень 21-26°; у південній частині та східних областях вночі 14-19°, вдень 24-29°.

На Київщині та в Києві без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 10-15°, вдень 21-26°; у Києві вночі 13-15°, вдень 22-24°.

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