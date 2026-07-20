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Гідрометцентр: у вівторок в Україні очікується тепла погода, в центральних та південних областях можливі дощі

В окремих районах очікуються град та шквали.

Гідрометцентр: у вівторок в Україні очікується тепла погода, в центральних та південних областях можливі дощі
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

У вівторок, 21 липня, в Україні місцями дощі та грози. Вдень найтепліше буде на півдні та сході, у західних областях температура підніметься лише до +25.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Прогноз погоди на 21 липня
Фото: Український гідрометцентр в Facebook
Прогноз погоди на 21 липня

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У більшості центральних, південних, Сумській та Харківській областях помірні дощі, грози, вдень місцями значні дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. На решті території без опадів.

Вітер північний, у західних та північних областях - західний, 5-10 м/с.

Температура повітря на півдні та сході країни вночі 16-21°, вдень 28-33°. На решті території вночі 13-18°, вдень 23-28°, у західних областях 20-25°.

На Київщині та в Києві без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі 13-18°, вдень 23-28°; у Києві вночі 16-18°, вдень 25-27°.

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