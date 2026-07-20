Зеленський провів спеціальну зустріч з командирами корпусів, виробниками зброї, спецслужбами та міністерствами

Володимир Зеленський провів спеціальну зустріч Ставки за участі виробників зброї та обладнання з командирами корпусів, міністерствами оборони України та фінансів, а також основними спеціальними службами.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"У Ставці взяли участь командувач ДШВ ЗСУ, командири 10-го, 11-го, 19-го армійських корпусів, «Хартії» та «Азову» і представники цвіту нового українського оборонного сектору", - зазначив президент.

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Обговорювали зокрема бойові потреби, гальмування в забезпеченні, невирішені питання в закупівлях, додаткові фінансування і контракти на постачання дронів всіх типів та НРК, далекобійних снарядів для артилерії, іншого обладнання.

"Домовились, що буде започаткований регулярний формат саме такого спілкування між корпусами, виробниками й урядовими структурами за координації Міністерства оборони та РНБО", - повідомив Зеленський.

За словами президента, обговорили показники дефектів продукції, що були виявлені на рівні застосування у бойових підрозділах. Завтра відбудуться зустрічі з іншими командирами корпусів, щоб отримати відгуки від усієї корпусної системи Сил оборони України.

"Продовжу визначати, які корективи в стратегію оборони України слід внести і які пріоритети у виробництві та постачанні у війська повинні бути реалізовані якнайшвидше. Багато питань щодо ППО і, відповідно, завдань для системи МЗС України та загалом нашої дипломатії", - додав він.