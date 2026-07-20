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У Павлограді через російський авіаудар двоє людей загинули, кількість постраждалих зросла до 16

16 цивільних поранені через атаку РФ по Павлограду, ще одна людина постраждала на Нікопольщині.

У Павлограді через російський авіаудар двоє людей загинули, кількість постраждалих зросла до 16
наслідки атаки РФ
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж дня, 20 липня, ворог 40 разів атакував чотири райони Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Двоє людей загинули, 17 дістали поранень. 

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Павлограді через ранковий ворожий удар загинули двоє людей. 16 постраждали. Троє людей залишаються в лікарні у стані середньої тяжкості. Решта, серед яких діти 1 та 13 років, лікуватимуться амбулаторно", – каже він. 

На Нікопольщині ворог цілив по Нікополю, Покровській, Червоногригорівській, Марганецькій громадах. Понівечені інфраструктура, спортивна школа, кафе, багатоквартирний будинок й автівка. Поранень дістала 81-річна жінка. Лікуватиметься амбулаторно. 

На Синельниківщині росіяни били по Васильківській, Яворницькій і Петропавлівській громадах. Зайнялися пожежі. Пошкоджені приватні оселі, магазин, автомобілі та комбайн. 

На Криворіжжі ворог завдав удару по Зеленодольській громаді.

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