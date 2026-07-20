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На Миколаївщині російський дрон поранив 48-річну жінку

Рятувальники гасили пожежу під загрозою повторних атак.

На Миколаївщині російський дрон поранив 48-річну жінку
наслідки атаки РФ
Фото: ДСНС України

У Очакові Миколаївської області внаслідок атаки російського безпілотника постраждала 48-річна жінка.

Про це повідомляє ДСНС України.

За попередніми даними, ворожий БпЛА влучив у район нежитлової будівлі. Унаслідок удару було пошкоджено приміщення, а також виникла пожежа автомобіля та двоповерхової будівлі.

Під час ліквідації наслідків атаки рятувальники були змушені тимчасово призупинити роботи через загрозу повторних ударів з боку російських військ.

Попри небезпеку, надзвичайники повернулися до місця події та повністю ліквідували пожежу.

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