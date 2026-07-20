На Львівщині завершено досудове розслідування щодо організатора підпільного виробництва тютюнових виробів та фальсифікованого алкоголю.
Про це повідомило Бюро економічної безпеки.
За даними слідства, фігурант не був зареєстрований як суб'єкт господарювання і не мав ліцензій на виготовлення тютюнових виробів та алкогольних напоїв. Попри це він облаштував підпільний цех з обладнанням.
Виробництво працювало на потік. Верстати подрібнювали тютюнове листя, набивали сигаретні гільзи, фасували готові пачки та пакували їх у термозбіжну плівку.
Паралельно фігурант розливав алкоголь та наклеював на пляшки підроблені акцизні марки, які придбав у невстановленої особи. Продукцію оформлювали етикетками відомих торгових марок.
"Під час обшуків вилучено 40 тисяч акцизних марок акцизного податку з ознаками підроблення, близько 4 800 пляшок алкоголю з підробленими марками, верстати для подрібнення тютюну, набивання гільз, фасування сигарет та наклеювання етикеток, десятки мішків подрібненого тютюну і ящики з листовим тютюном, сигарети без марок акцизного податку, сотні тисяч порожніх гільз, 36 тисяч корків, десятки тисяч етикеток різних торгових марок, ємності з рідиною з характерним запахом спирту, ароматизатори та пакувальні матеріали", - зазначили в БЕБ.
Детективи наразі завершили досудове розслідування. Обвинувальний акт скеровано до суду за ч. 1 ст. 199 (зберігання та збут підроблених марок акцизного податку) та ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення підакцизних товарів) Кримінального кодексу.