Також вилучено 40 тисяч акцизних марок акцизного податку з ознаками підроблення.

На Львівщині завершено досудове розслідування щодо організатора підпільного виробництва тютюнових виробів та фальсифікованого алкоголю.

Про це повідомило Бюро економічної безпеки.

За даними слідства, фігурант не був зареєстрований як суб'єкт господарювання і не мав ліцензій на виготовлення тютюнових виробів та алкогольних напоїв. Попри це він облаштував підпільний цех з обладнанням.

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Виробництво працювало на потік. Верстати подрібнювали тютюнове листя, набивали сигаретні гільзи, фасували готові пачки та пакували їх у термозбіжну плівку.

Паралельно фігурант розливав алкоголь та наклеював на пляшки підроблені акцизні марки, які придбав у невстановленої особи. Продукцію оформлювали етикетками відомих торгових марок.

Фото: БЕБ

"Під час обшуків вилучено 40 тисяч акцизних марок акцизного податку з ознаками підроблення, близько 4 800 пляшок алкоголю з підробленими марками, верстати для подрібнення тютюну, набивання гільз, фасування сигарет та наклеювання етикеток, десятки мішків подрібненого тютюну і ящики з листовим тютюном, сигарети без марок акцизного податку, сотні тисяч порожніх гільз, 36 тисяч корків, десятки тисяч етикеток різних торгових марок, ємності з рідиною з характерним запахом спирту, ароматизатори та пакувальні матеріали", - зазначили в БЕБ.

Детективи наразі завершили досудове розслідування. Обвинувальний акт скеровано до суду за ч. 1 ст. 199 (зберігання та збут підроблених марок акцизного податку) та ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення підакцизних товарів) Кримінального кодексу.