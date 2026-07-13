СБУ затримала митників у Львівській та Вінницькій областях за підозрою в хабарництві

Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Служба безпеки України спільно з ДБР викрила двох посадовців регіональних підрозділів Державної митної служби, яких підозрюють в одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомили в СБУ.

У Вінниці затримали головного державного інспектора місцевої митниці. За даними слідства, він вимагав від брокерів від 300 до 700 доларів США за безперешкодне оформлення запчастин до вантажного транспорту в режимі експорту. У разі відмови посадовець нібито навмисно затягував митне оформлення, застосовуючи безпідставні процедури.

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На Львівщині правоохоронці затримали начальника одного з відділів митного поста "Городок". Слідство вважає, що він встановив "тариф" у 60 доларів США за безперешкодне оформлення імпортованих автомобілів. Тим, хто відмовлявся платити, чиновник погрожував затримками під час розмитнення транспорту.

Обох посадовців затримали під час отримання хабарів. Під час обшуків правоохоронці вилучили докази, які, за даними слідства, підтверджують їхню протиправну діяльність.

Фото: СБУ

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди службовою особою.

У разі доведення вини їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.