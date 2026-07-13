Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
СБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ВідеоСБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
ГоловнаПраво

СБУ затримала митників у Львівській та Вінницькій областях за підозрою в хабарництві

Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ затримала митників у Львівській та Вінницькій областях за підозрою в хабарництві
Фото: СБУ

Служба безпеки України спільно з ДБР викрила двох посадовців регіональних підрозділів Державної митної служби, яких підозрюють в одержанні неправомірної вигоди. 

Про це повідомили в СБУ.

У Вінниці затримали головного державного інспектора місцевої митниці. За даними слідства, він вимагав від брокерів від 300 до 700 доларів США за безперешкодне оформлення запчастин до вантажного транспорту в режимі експорту. У разі відмови посадовець нібито навмисно затягував митне оформлення, застосовуючи безпідставні процедури.

Реклама

На Львівщині правоохоронці затримали начальника одного з відділів митного поста "Городок". Слідство вважає, що він встановив "тариф" у 60 доларів США за безперешкодне оформлення імпортованих автомобілів. Тим, хто відмовлявся платити, чиновник погрожував затримками під час розмитнення транспорту.

Обох посадовців затримали під час отримання хабарів. Під час обшуків правоохоронці вилучили докази, які, за даними слідства, підтверджують їхню протиправну діяльність.

Фото: СБУ

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди службовою особою.

У разі доведення вини їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies