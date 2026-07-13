Цілі були уражені як в Росії, так і на території тимчасово окупованого Криму.

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У ніч на 13 липня СБУ провела масштабну спецоперацію, одночасно завдавши ударів по низці військових, логістичних та паливних об’єктів на території Росії та тимчасово окупованого Криму.

«Ці заходи впливу на росію відбуваються у межах поставлених Президентом України завдань щодо зниження її військово-економічного потенціалу», – розповіли у спецслужбі.

Безпілотники СБУ уразили:

Два патрульні катери проєкту 12150 «Мангуст» в акваторії Чорного моря;

Ангари з військовою технікою та спеціальним обладнанням на авіабазі «Багерове» на тимчасово окупованій території АР Крим;

Три стаціонарні радіолокаційні станції, які використовувалися противником для виявлення безекіпажних катерів та ударних БпЛА;

Автомобільні пороми «Єйськ» та «Марія» на поромному терміналі «Крим» у Керчі;

Три резервуари комплексу перевантаження нафтопродуктів у порту «Кавказ»;

Залізничний склад із цистернами на вантажній станції «Кавказ»;

Резервуарний парк нафтобази у населеному пункті В’язники Ставропольського краю (відстань — 600 км).

У СБУ зазначають, що одночасне ураження десятків цілей у різних віддалених локаціях за одну ніч свідчить про те, що спецслужба нарощує масштаб своїх далекобійних спецоперацій.

«Критично важливі елементи військової та нафтової інфраструктури рф палатимуть і надалі», – додали там.