ЦПД: росіяни перетворили важливий промисловий центр Сорокине на депресивну провінцію

Водночас у місті відкривають “студію сучасних медіа”, яка є прикриттям для створення ідеологічної вітрини та фабрики “правильних” новин.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

В окупованому Сорокиному (Краснодоні) у Луганській області росіяни відкривають “студію сучасних медіа”.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Проєкт позиціонують як освітній простір для навчання молоді та шкільних педагогів основам SMM, копірайтингу та створення блогів.

Реклама

Водночас відкриття цієї студії відбувається на тлі катастрофічної деградації шахтарського міста. Через безробіття, хронічні проблеми з інфраструктурою та відсутність перспектив місто масово залишає працездатне населення.

“Колись важливий промисловий центр за час окупації перетворився на депресивну провінцію”, – зазначили у Центрі.

Зазначається, що окупанти позиціонують цей проєкт як турботу про молодь. Насправді ж задекларована мета підготувати “понад 400 спеціалістів за рік” у депресивному місті – це лише прикриттям для створення ідеологічної вітрини та фабрики “правильних” новин.

“Загортаючи пропаганду в привабливу для молоді обгортку блогерства, кремль намагається відвернути увагу від соціально-економічного краху регіону. Головне завдання таких проєктів – завербувати місцеву молодь до пропагандистської роботи”, – додали у ЦПД.