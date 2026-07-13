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ЦПД: росіяни перетворили важливий промисловий центр Сорокине на депресивну провінцію

Водночас у місті відкривають “студію сучасних медіа”, яка є прикриттям для створення ідеологічної вітрини та фабрики “правильних” новин.

ЦПД: росіяни перетворили важливий промисловий центр Сорокине на депресивну провінцію
Фото: З відкритих джерел

В окупованому Сорокиному (Краснодоні) у Луганській області росіяни відкривають “студію сучасних медіа”.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Проєкт позиціонують як освітній простір для навчання молоді та шкільних педагогів основам SMM, копірайтингу та створення блогів.

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Водночас відкриття цієї студії відбувається на тлі катастрофічної деградації шахтарського міста. Через безробіття, хронічні проблеми з інфраструктурою та відсутність перспектив місто масово залишає працездатне населення. 

“Колись важливий промисловий центр за час окупації перетворився на депресивну провінцію”, – зазначили у Центрі.

Зазначається, що окупанти позиціонують цей проєкт як турботу про молодь. Насправді ж задекларована мета підготувати “понад 400 спеціалістів за рік” у депресивному місті – це лише прикриттям для створення ідеологічної вітрини та фабрики “правильних” новин.

“Загортаючи пропаганду в привабливу для молоді обгортку блогерства, кремль намагається відвернути увагу від соціально-економічного краху регіону. Головне завдання таких проєктів – завербувати місцеву молодь до пропагандистської роботи”, – додали у ЦПД.

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