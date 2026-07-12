ЦПД: у Росії дітям блокують навчання у старшій школі

Їх примусово відправляють до технікумів та ПТУ, оскільки державі критично потрібні фахівці робітничих професій для обслуговування війни.

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У Центрі протидії дезінформації повідомили про посилення обмеження доступу росіян до вищої освіти.

Зазначається, що це – системна державна політика Кремля, спрямована на забезпечення затяжної війни.

Одразу в декількох регіонах РФ батьки випускників 9-х класів почали масово скаржитися на відмови шкіл приймати дітей до 10-х класів. Під “відсів” потрапляють навіть підлітки з високими оцінками в атестатах.

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Батькам натякають, що це “наказ зверху” – дітям блокують навчання у старшій школі, щоб примусово відправити їх до технікумів та ПТУ, оскільки державі критично потрібні фахівці робітничих професій.

У ЦПД зазначають, що підлітків насильно заганяють у заклади середньої спеціальної освіти, щоб після випуску відправити на підприємства ВПК, що обслуговують воєнну машину.

Ті ж, кому вдалося пробитися до університетів, стають прямою мішенню для рекрутерів Міноборони Росії.

“Режиму не потрібні освічені люди, він потребує робочих рук біля верстатів і “гарматного м’яса” в окопах”, – додають у Центрі.