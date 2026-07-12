Росіяни вдарили по Білопіллю на Сумщині

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У ніч на 12 липня російські війська завдали удару по Білопіллю Сумської області. Внаслідок атаки повністю зруйновано будівлю місцевої музичної школи.

Фото наслідків обстрілу оприлюднила депутатка Білопільської міської ради Наталія Калініченко.

"Це все, що залишилось після сьогоднішньої ночі в залі музичної школи…", – написала вона у Facebook.

Інформація про постраждалих унаслідок удару наразі не надходила.