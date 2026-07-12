Сили оборони: Росія посилює тиск на Лиманському напрямку, але зазнає значних втрат

Окупанти постійно намагаються прорватися через так звану "кілзону".

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Російські війська продовжують активні спроби просування на Лиманському напрямку, який розглядають як стратегічно важливий для подальшого наступу у бік Слов’янсько-Краматорської агломерації.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов, пише Укрінформ.

За його словами, попри інтенсивний тиск, російські підрозділи зазнають значних втрат. Окупанти постійно намагаються прорватися через так звану "кілзону", закріпитися на східних околицях населеного пункту та посилити тиск на довколишні села, зокрема в районі Ямполя.

Реклама

Окрім цього, на Куп’янському напрямку, на лівому березі річки Оскіл, противник намагається просуватися у бік Куп’янська, використовуючи невеликі інфільтраційні групи.

"Йдуть малими групами, але з дуже великою частотою. Так чи інакше росіяни намагаються використати саме такі малі групи для того, щоб залишатися непомітними", – зазначив Трегубов.

За його словами, окупанти діють групами по дві-три особи, а іноді навіть поодинці. Незважаючи на малу чисельність, таких груп багато, і вони постійно намагаються просунутися вглиб українських позицій.

Трегубов також повідомив, що російська армія активно використовує колісну техніку для маневрування поблизу зони бойових дій та евакуації особового складу. Водночас безпосередньо через небезпечні ділянки фронту військові РФ переважно пересуваються пішки.