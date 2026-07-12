Уночі РФ атакувала Одещину, є пошкодження інфраструктури

Пошкоджено будівлі та обладнання на території інфраструктурного обʼєкта.

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Уночі 12 липня ворог масовано атакував Одещину ударними безпілотниками. Під ворожою атакою опинився житловий сектор.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"В Одеському районі внаслідок атаки пошкоджено будівлі та обладнання на території інфраструктурного обʼєкта. Також постраждав житловий сектор: ушкоджень зазнали два приватні житлові будинки та три легкових автомобілі", – ідеться у повідомленні.

Обійшлося без травмованих та загиблих. Тривають роботи з усунення наслідків ворожої атаки.