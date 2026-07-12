Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Уночі РФ атакувала Одещину, є пошкодження інфраструктури

Пошкоджено будівлі та обладнання на території інфраструктурного обʼєкта.

Уночі РФ атакувала Одещину, є пошкодження інфраструктури
Фото: Одеська ОВА

Уночі 12 липня ворог масовано атакував Одещину ударними безпілотниками. Під ворожою атакою опинився житловий сектор.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"В Одеському районі внаслідок атаки пошкоджено будівлі та обладнання на території інфраструктурного обʼєкта. Також постраждав житловий сектор: ушкоджень зазнали два приватні житлові будинки та три легкових автомобілі", – ідеться у повідомленні.

Обійшлося без травмованих та загиблих. Тривають роботи з усунення наслідків ворожої атаки.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies