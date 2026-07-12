Війська РФ уночі атакували Харків: серед поранених дитина

Уночі 12 липня російська армія атакувала ударними безпілотниками три райони Харкова. У Шевченківському районі двоє людей постраждали.
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок ворожого обстрілу БпЛА в Шевченківському районі постраждали двоє людей, серед яких 16-річна дівчина. Медики надали всю необхідну допомогу.
Також зафіксовано ворожі удари БпЛА в Київському та Салтівському районах. Обійшлося без постраждалих.
- Армія РФ вдарила по АЗС у Шевченківському районі Харкова. Унаслідок атаки постраждала 14-річна дитина.