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Війська РФ уночі атакували Харків: серед поранених дитина

Також удари ворожих БпЛА зафіксовано у Київському та Салтівському районах. 

Війська РФ уночі атакували Харків: серед поранених дитина
Наслідки російського обстрілу
Фото: Харківська ОВА

Уночі 12 липня російська армія атакувала ударними безпілотниками три райони Харкова. У Шевченківському районі двоє людей постраждали.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок ворожого обстрілу БпЛА в Шевченківському районі постраждали двоє людей, серед яких 16-річна дівчина. Медики надали всю необхідну допомогу. 

Також зафіксовано ворожі удари БпЛА в Київському та Салтівському районах. Обійшлося без постраждалих.

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