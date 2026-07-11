Видання повідомило імена братів, у викраденні та вбивстві яких підозрюють бійців та комбрига 155-ї ОМБр, – це Максим та Роман Мосейчуки.

Батько братів Максима та Романа Мосейчуків, яких напередодні викрали на Київщині, загинув на фронті. Максим Мосейчук служив 2,5 роки у Національній гвардії. Про це hromadske розповів брат загиблих братів Сергій Мосейчук.

«У нас батько загинув на війні. Один із братів служив у Національній гвардії України. Теж з перших днів захищав Україну. Він був і гранатометником, і штурмовиком. Вони були по батькові списані», — розповів брат загиблих.

За словами рідних, Максим Мосейчук списався з війська через рік після загибелі батька.

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Фото: надане виданню Hromadske родичами загиблих братів Максим Мосейчук

Фото: надане виданню Hromadske родичами загиблих братів Роман Мосейчук

«Максим у перші дні був в обороні Києва. Він під Броварами палив російську техніку. Мосейчук (старший, — ред.) ним пишався. Він два танки підбив», — розповів hromadske хрещений Максима Василь Дмитрієнко.

«Максим у перші дні був в обороні Києва. Він під Броварами палив російську техніку. Мосейчук (старший, — ред.) ним пишався. Він два танки підбив», — розповів hromadske хрещений Максима Василь Дмитрієнко



Відео: Діана Буцко / hromadske pic.twitter.com/jonBnAeTUM — hromadske (@HromadskeUA) July 11, 2026

Батько братів Сергій Мосейчук-старший служив з перших днів війни у 28 стрілецькому батальйоні. 20 липня 2023 року Мосейчук-старший загинув на фронті — його автомобіль наїхав на міни.

На сайті представництва президента України ще у грудні 2023 року зареєстрували петицію про присвоєння Сергію Мосейчуку-старшому звання Героя України (посмертно). Станом на 11 липня петицію вже підписали майже 26 тисяч людей, вона перебуває на розгляді.

Справа про викрадення людей бійцями 155-ї бригади

Оперативне командування "Північ", Генеральний штаб ЗСУ та Військова служба правопорядку підтвердили, що колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова розшукують після викриття групи військовослужбовців, яких підозрюють у незаконному позбавленні волі та умисному вбивстві двох цивільних. За даними військових, командир самовільно залишив місце служби, його місцеперебування встановлюють, а всі фігуранти справи відсторонені від виконання обов'язків.

розшукують після викриття групи військовослужбовців, яких підозрюють у незаконному позбавленні волі та умисному вбивстві двох цивільних. За даними військових, командир самовільно залишив місце служби, його місцеперебування встановлюють, а всі фігуранти справи відсторонені від виконання обов'язків. За інформацією правоохоронців і джерел українських ЗМІ, дев'ятьох військовослужбовців, серед яких командир батальйону 155-ї бригади, затримали у справі про викрадення двох жителів Київської області. За версією слідства, чоловіків вивезли до Полтавської області та вбили. Тіла, які попередньо ідентифікували як загиблих, уже ексгумували. Кримінальне провадження відкрито за статтями про умисне вбивство та незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

Військова служба правопорядку повідомила, що Лучанову та іншим встановленим учасникам групи вже оголосили про підозру. У Генштабі наголосили на повній співпраці з правоохоронцями та заявили, що у разі доведення вини всі причетні відповідатимуть незалежно від посад і військових звань. За дорученням головнокомандувача Олександра Сирського у ЗСУ також посилили заходи контролю для недопущення подібних випадків у майбутньому.