Ворог за добу поранив 1 мешканця Дніпропетровщини

Понад 30 разів ворог атакував безпілотниками та артилерією два райони області.

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Ворог за минулу добу поранив 1 мешканця Дніпропетровщини, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

На Нікопольщині бив по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській, Мирівській, Покровській міській та сільській громадах. Пошкоджені інфраструктура, адмінбудівля, понад два десятки приватних будинків і господарських споруд, авто.

На Криворіжжі росіяни поцілили по Лозуватській, Карпівській та Зеленодольській громадах. Виникли пожежі. Понівечена інфраструктура. Постраждав 50-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.